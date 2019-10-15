أحمد سعد ينشر صورة حزينة له ويثير الجدل بتعليق غريب!





نشر الفنان أحمد سعد، صورة له مثيرة للتساؤلات وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق على الصورة قائلًا: "مين حظه فى الدنيا زى حظه فى اللعب أنا اتغلبت".









نبذة عن أحمد سعد

أحمد سعد من الأصوات المميزة على الساحة الفنية وهو شقيق الفنان عمرو سعد، ولأحمد العديد من الأغنيات التى تركت أثرًا فى جمهوره مثل "أشكي لمين"، "حبيبي روحي"، "يوم واثنين" و"عزيز عيني"، "وحشتني عيونك"، "جرحونا"، "كفاية كده"، "كل ليلة" و "علمني الحب".





تألقه في الأغاني الدرامية

ولعل من أكثر الأعمال التى أعطت له شهره غناءه للعديد من أغنيات الأعمال الدرامية الشهيرة، مثل "سألت نفسي" من فيلم الشبح و "مش باقي مني"من فيلم كان شحاته و" إدعولي في الحرم" من مسلسل شارع عبد العزيز، ومن أشهر الشعراء الذين تعامل معهم الشاعر الكبير جمال بخيت.





طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب

ورغم نجاح احمد الفنى لكن ظلت مشاكل حياته الشخصية محط جدل وحوار، بداية من ارتباطه بالفنان ريم البارودي وزواجه منها الذى لم يعرف به أحد إلا عندما تم الطلاق، و ما دار حول هذا الطلاق بأنه حدث بسبب الفنانة سمية الخشاب التى تزوجت من أحمد سعد وسرعان ما دب الخلاف بينهما حتى وصل إلى تصريح الخشاب بأن احمد تسبب لها فى استئصال الطحال بسبب ضربها بعنف.









أعطت الصورة مع التعليق ايحاء بحزن ما عند أحمد الذى واساه جمهوره بتعلقاتهم مثل "فداك" و"نفس الحظ" و"الحياة ربح و خسارة"، فيما أشادت تعليقات أخرى بقوة صوته وأخرى تدعوه لتمسك بالله.