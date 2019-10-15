خاص.. اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

رد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى علي الأنباء التي تحدثت عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الموسم الجديد 2019_2020 والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر الجاري.

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل قمة الأهلي والزمالك





وصرح أسامة إسماعيل المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، قائلاً :" حتى الآن .. لم يرد لنا من الأمن أي طلبات بهذا الخصوص".

وأضاف :" حتي الأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها".

وكانت أفادت تقارير صحفية عن طلب الجهات الأمنية من اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري.

وكان النادي الأهلي قد فاز علي نظيره نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين خلال لقاء السوبر المصري الذي جمع بينهم في بداية الموسم الحالي 2019_2020 على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويمتلك النادي الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات فاز بها الأحمر على كل من سموحه والانتاج الحربي وأسوان بينما يمتلك الزمالك 7 نقاط بعد الفوز علي الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وتعادل أمام أف سي مصر.