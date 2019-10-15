اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15/10/2019.. والعملة الأمريكية تخالف التوجه الاتجاه العالمي بمصر
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البنك
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اسعار شراء الدولار
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اسعار بيع الدولار
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اسعار الدولار في البنك المركزي
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16.1874
|
16.3072
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اسعار الدولار في
بنك مصر
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16.21
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16.31
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اسعار الدولار في
البنك الأهلي
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16.21
|
16.31
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
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16.21
|
16.31
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اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
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16.20
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16.30
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اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
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16.20
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16.30
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اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
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١٦٫22
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16.32
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اسعار الدولار في
بنك عودة
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16.21
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16.31
اسعار الدولار عالميًا:
صعد سعر الدولار خلال تعاملات أمس مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع عودة الضبابية حول التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.
وينظر الجميع باهتمام إلى تطورات التجارة بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جزئي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث يترقب المستثمرون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وعلى جانب آخر، استفادت الورقة الأمريكية من ضعف العملة البريطانية بعد مكاسب قوية حققتها في الأسبوع الماضي وسط آمال إعلان صفقة للبريكست.
ومن المخطط إعلان هذا الأسبوع تعديل تقديرات نمو الاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي والذي سبق وخفضها ثلاث مرات متتالية، وذلك وسط توقعات بمزيد من الخفض.
وصعد سعر الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.2 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1018 دولار.
في حين تراجع الدولار بنسبة هامشية 0.07 بالمائة أمام العملة اليابانية مسجلاً 108.21 ين لكنه زاد أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.9 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.2559 دولار.
وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري) فاستقر عند مستوى 0.9976 دولار.
وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.513.
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