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اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15/10/2019.. والعملة الأمريكية تخالف التوجه الاتجاه العالمي بمصر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
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اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15/10/2019.. والعملة الأمريكية تخالف التوجه الاتجاه العالمي بمصر
سعر الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم
توحد اتجاهات اسعار الدولار محليًا وعالميًا، لتواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر الدولار 16.21 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.

ارتفاع سعر الجنيه المصري
قالت وكالة بلومبرج، إن مصر عادت مرة أخرى لتصبح بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات.

وبحسب الوكالة، أصبح سعر الفائدة الرئيسي المعدل وفقاً للتضخم في مصر قرب 8.5 بالمائة، ليتجاوز نظيره في تركيا وأوكرانيا ويتساوى مع عدد قليل جداً من الأسواق الناشئة. 

وقالت بلومبرج إن سعر الفائدة الحقيقي المرتفع في مصر يقدم حوافز جديدة للمستثمرين في أدوات الدين المحلية.

وأضافت بلومبرج أن الجنيه المصري يبقى مفضلاً للمستثمرين الذي يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة، ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة.

 اسعار الدولار في البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.1874

16.3072

اسعار الدولار في بنك مصر

16.21

16.31

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.21

16.31

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.21

16.31

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.20

16.30

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.20

16.30

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫22

16.32

اسعار الدولار في بنك عودة

16.21

16.31

 

اسعار الدولار عالميًا:

صعد سعر الدولار خلال تعاملات أمس مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع عودة الضبابية حول التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

وينظر الجميع باهتمام إلى تطورات التجارة بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جزئي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث يترقب المستثمرون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وعلى جانب آخر، استفادت الورقة الأمريكية من ضعف العملة البريطانية بعد مكاسب قوية حققتها في الأسبوع الماضي وسط آمال إعلان صفقة للبريكست.

ومن المخطط إعلان هذا الأسبوع تعديل تقديرات نمو الاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي والذي سبق وخفضها ثلاث مرات متتالية، وذلك وسط توقعات بمزيد من الخفض.


وصعد سعر الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.2 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1018 دولار.


في حين تراجع الدولار بنسبة هامشية 0.07 بالمائة أمام العملة اليابانية مسجلاً 108.21 ين لكنه زاد أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.9 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.2559 دولار.


وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري) فاستقر عند مستوى 0.9976 دولار.


وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.513.

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