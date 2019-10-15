ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
Advertisements
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة23 33
شبين الكوم22 33
طنطا21 33
دمنهور22 32
الإسكندرية23 29
بلطيم24 29
مطروح22 28
السلوم21 28
سيوة20 31
بورسعيد25 31
دمياط24 31
الزقازيق22 33
الإسماعيلية21 33
السويس22 34
العريش20 31
رفح20 30
رأس سدر22 32
نخل19 33
نويبع25 33
طابا23 32
كاترين17 29
الطور24 30
شرم الشيخ26 36
الغردقة2535
مرسى علم25 35
الفيوم22 34
بني سويف22 34
المنيا21 34
أسيوط20 34
سوهاج22 35
قنا23 36
الأقصر23 37
أسوان26 37
أبو سمبل28 38
الوادي الجديد26 37
شلاتين26 35
أبو رماد27 34
حلايب28 34
رأس حدربة28 33

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة2738
المدينة المنورة2438
الرياض2336
المنامة29 35
أبوظبي26 37
الدوحة28 35
الكويت23 38
دمشق17 30
بيروت26 32
عمان19 30
القدس20 29
غزة23 30
بغداد21 37
مسقط26 31
صنعاء09 22
الخرطوم26 34
طرابلس21 28
تونس18 27
الجزائر14 22
الرباط10 22
نواكشوط26 30

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين0718
كوالالمبور2432
طوكيو1421
أثينا1627
روما2525
باريس1015
مدريد0618
برلين1321
لندن1115
مونتريال0613
موسكو0313
نيويورك1217
واشنطن1422

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيئة الارصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس اليوم طقس الغد سيول سقوط امطار سقوط الامطار درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس اليوم الطقس التقلبات المناخية الارصاد الجوية الارصاد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا

DMCA.com Protection Status