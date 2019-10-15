حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.





وأضافت الهيئة أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة.





والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 22 33 طنطا 21 33 دمنهور 22 32 الإسكندرية 23 29 بلطيم 24 29 مطروح 22 28 السلوم 21 28 سيوة 20 31 بورسعيد 25 31 دمياط 24 31 الزقازيق 22 33 الإسماعيلية 21 33 السويس 22 34 العريش 20 31 رفح 20 30 رأس سدر 22 32 نخل 19 33 نويبع 25 33 طابا 23 32 كاترين 17 29 الطور 24 30 شرم الشيخ 26 36 الغردقة 25 35 مرسى علم 25 35 الفيوم 22 34 بني سويف 22 34 المنيا 21 34 أسيوط 20 34 سوهاج 22 35 قنا 23 36 الأقصر 23 37 أسوان 26 37 أبو سمبل 28 38 الوادي الجديد 26 37 شلاتين 26 35 أبو رماد 27 34 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 33





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 27 38 المدينة المنورة 24 38 الرياض 23 36 المنامة 29 35 أبوظبي 26 37 الدوحة 28 35 الكويت 23 38 دمشق 17 30 بيروت 26 32 عمان 19 30 القدس 20 29 غزة 23 30 بغداد 21 37 مسقط 26 31 صنعاء 09 22 الخرطوم 26 34 طرابلس 21 28 تونس 18 27 الجزائر 14 22 الرباط 10 22 نواكشوط 26 30





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 07 18 كوالالمبور 24 32 طوكيو 14 21 أثينا 16 27 روما 25 25 باريس 10 15 مدريد 06 18 برلين 13 21 لندن 11 15 مونتريال 06 13 موسكو 03 13 نيويورك 12 17 واشنطن 14 22





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



