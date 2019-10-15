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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
شهدت اسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء مع وجود توقعات لاستمرار حالة التراجع خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب المسيطرة على اسعار الذهب مع عودة الضبابية حول الوصول لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 18 سجل  585.34 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 682.82  جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 780.34 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب 5,463 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 585.34 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.82جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 780.34  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,463 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

770 إلى 773

عيار 22 

706 إلى 708

عيار 21

674 إلى 676

عيار 18

578 إلى 579

عيار 14

449 إلى 451

عيار 12

385 إلى 386

الاونصة

23.956 إلى 24.027

الجنيه الذهب

5,392 إلى 5,408

الكيلو

770.286 إلى 772.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 780.34جنيه      

 48.02$

سعر الذهب عيار 22

 715.32جنيه

 44.02$

اسعار الذهب عيار 21

682.82جنيه       

42.02$

اسعار الذهب عيار 18

 585.27جنيه

36.02$

سعر الذهب عيار 14

455.20جنيه

28.01$

سعر الذهب عيار 12

390.17جنيه

24.01 $

سعر الذهب عيار 9

292.63جنيه

18.01 $

اسعار أوقية الذهب

24,269 جنيه

1,494 $

اسعار جنيه الذهب

5,463 جنيه

336.17 $

اسعار كيلو الذهب

780,342 جنيه

48,023 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

14 أكتوبر

780.34

682.82

585.27

455.20

390.17

13 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

12 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

11 أكتوبر

779.64

682.20

584.74

454.79

389.82

10 أكتوبر

782.01

684.27

586.51

456.17

391.00

9 أكتوبر

789.73

691.03

592.30

460.68

394.86

8 أكتوبر

788.88

690.28

591.67

460.18

394.44

7 أكتوبر

782.70

684.88

587.03

456.58

391.35

6 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

4 أكتوبر

789.09

690.50

591.82

460.30

394.54

 

اسعار الذهب عالميًا:
تعافت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع عودة الضبابية حول الوصول لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين لمخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الرغم من التوصل إلى المرحلة الأولى بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة مثل التعريفات المرتقبة في ديسمبر الأول الماضي. 

ويلجأ المستثمرون بشكل عام إلى الذهب كأداة تحوط في أوقات عدم اليقين التجاري والسياسي وكذلك الاقتصادي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو من 0.6 بالمائة أو ما يوازي 8.90 دولار ليصل إلى 1497.60 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنبسة 0.3 بالمائة أو 4.36 دولار في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1493.37 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.473.

وحققت اسعار الذهب خسائر اسبوعية بنهاية تعاملات الاسبوع الماضى لتخسر نحو 23 دولار، ليهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.20 دولار ليصل إلى 1488.70دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1478 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
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