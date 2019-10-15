اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
770 إلى 773
|
عيار 22
|
706 إلى 708
|
عيار 21
|
674 إلى 676
|
عيار 18
|
578 إلى 579
|
عيار 14
|
449 إلى 451
|
عيار 12
|
385 إلى 386
|
الاونصة
|
23.956 إلى 24.027
|
الجنيه الذهب
|
5,392 إلى 5,408
|
الكيلو
|
770.286 إلى 772.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
780.34جنيه
|
48.02$
|
سعر الذهب عيار 22
|
715.32جنيه
|
44.02$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
682.82جنيه
|
42.02$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
585.27جنيه
|
36.02$
|
سعر الذهب عيار 14
|
455.20جنيه
|
28.01$
|
سعر الذهب عيار 12
|
390.17جنيه
|
24.01 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
292.63جنيه
|
18.01 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,269 جنيه
|
1,494 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,463 جنيه
|
336.17 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
780,342 جنيه
|
48,023 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
14 أكتوبر
|
780.34
|
682.82
|
585.27
|
455.20
|
390.17
|
13 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
12 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
11 أكتوبر
|
779.64
|
682.20
|
584.74
|
454.79
|
389.82
|
10 أكتوبر
|
782.01
|
684.27
|
586.51
|
456.17
|
391.00
|
9 أكتوبر
|
789.73
|
691.03
|
592.30
|
460.68
|
394.86
|
8 أكتوبر
|
788.88
|
690.28
|
591.67
|
460.18
|
394.44
|
7 أكتوبر
|
782.70
|
684.88
|
587.03
|
456.58
|
391.35
|
6 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
4 أكتوبر
|
789.09
|
690.50
|
591.82
|
460.30
|
394.54