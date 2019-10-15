اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم

شهدت اسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء مع وجود توقعات لاستمرار حالة التراجع خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب المسيطرة على اسعار الذهب مع عودة الضبابية حول الوصول لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 18 سجل 585.34 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 682.82 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 780.34 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 5,463 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 585.34 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 682.82 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 780.34 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,463 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 770 إلى 773 عيار 22 706 إلى 708 عيار 21 674 إلى 676 عيار 18 578 إلى 579 عيار 14 449 إلى 451 عيار 12 385 إلى 386 الاونصة 23.956 إلى 24.027 الجنيه الذهب 5,392 إلى 5,408 الكيلو 770.286 إلى 772.571

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 780.34جنيه 48.02$ سعر الذهب عيار 22 715.32جنيه 44.02$ اسعار الذهب عيار 21 682.82جنيه 42.02$ اسعار الذهب عيار 18 585.27جنيه 36.02$ سعر الذهب عيار 14 455.20جنيه 28.01$ سعر الذهب عيار 12 390.17جنيه 24.01 $ سعر الذهب عيار 9 292.63جنيه 18.01 $ اسعار أوقية الذهب 24,269 جنيه 1,494 $ اسعار جنيه الذهب 5,463 جنيه 336.17 $ اسعار كيلو الذهب 780,342 جنيه 48,023 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 14 أكتوبر 780.34 682.82 585.27 455.20 390.17 13 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 12 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 11 أكتوبر 779.64 682.20 584.74 454.79 389.82 10 أكتوبر 782.01 684.27 586.51 456.17 391.00 9 أكتوبر 789.73 691.03 592.30 460.68 394.86 8 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44 7 أكتوبر 782.70 684.88 587.03 456.58 391.35 6 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54 4 أكتوبر 789.09 690.50 591.82 460.30 394.54

اسعار الذهب عالميًا:

تعافت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع عودة الضبابية حول الوصول لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين لمخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وعلى الرغم من التوصل إلى المرحلة الأولى بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة مثل التعريفات المرتقبة في ديسمبر الأول الماضي.





ويلجأ المستثمرون بشكل عام إلى الذهب كأداة تحوط في أوقات عدم اليقين التجاري والسياسي وكذلك الاقتصادي.





وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو من 0.6 بالمائة أو ما يوازي 8.90 دولار ليصل إلى 1497.60 دولار للأوقية.





كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنبسة 0.3 بالمائة أو 4.36 دولار في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1493.37 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.473.



