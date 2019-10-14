أحمد الأحمر " كوماندوز زملكاوي " تفوق على ميسي ورونالدو

تمكن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك من تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم أمس الأحد والتي أقيمت في الرأس الأخضر بالفوز على مواطنه فريق نادي سبورتينج السكندري بنتيجة 33-31 في المباراة النهائية التي جاءت مثيرة ودراماتيكية حسمت في الثواني الأخيرة .

ونجح ادلولي المصري أحمد الأحمر قائد الأبيض في المساهمة بنسبة كبيرة في حصد الزمالك للقب الثالث توالياً والثاني عشر في تاريخ النادي كرقم قياسي يتصدر به رجال القلعة البيضاء أكثر الأندية المتوجة بالألقاب القارية وبفارق كبير عن الوصيف صاحب المركز الثاني .

ويعتبر اللقب رقم 18 على الصعيد القاري لأحمد الأحمر خلال مسيرته المختلفة مع الكثير من الأندية التي لعب لها ودافع عن ألوان قمصانها وعزز رقمه كأكثر لاعب في التاريخ بمختلف الألعاب الجماعية تحقيقاً لألقاب على المستوى القاري مع الأندية ليتفوق على الكثير من الأسماء الرنانة في عالم الرياضات المختلفة .

وجاء تفوق الأحمر على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصد إثني عشر لقباً فقط فيما حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي عشرة ألقاب فقط مع البلوجرانا فريق نادي برشلونة .

وجاءت ألقاب الأحمر مع نادي الزمالك على النحو التالي :-

حصد الأحمر مع الزمالك ثلاثة عشر بطولة قارية متنوعة 5 منهم في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم أعوام 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018 ، 2019 .

حصد مع البيت الأبيض لقب السوبر الأفريقي في خمسة مناسبات أخرى أعوام 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018 ، 2019 .

حقق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في ثلاثة مناسبات أعوام 2010 ، 2011 ، 2016 وتوج مع فريق نادي أهلي جدة ببطولة دوري أبطال آسيا 2009 وبنفس اللقب عام 2010 مع فريق نادي السد اللبناني .

وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا 2014 مع فريق نادي الإفريقي التونسي ونال لقب بطولة آسيا للأندية الأبطال مع نادي الجيش القطري عامي 2013 ، 2014 .