"الزعاق": المؤشرات المناخية تميل هذا العام لكفة المبشرات

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أن المؤشرات المناخية تميل هذا العام لكفة المبشرات.

وأضاف، الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أنه رغم ميل المؤشرات خلال هذا العام إلى مبشرات، لكن السنة الحالية لن تكون (مناخيًّا) مثل السنة المنصرمة التي كانت استثنائية ولن تتكرر إلا بعد سنوات طويلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها لطقس غد الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتابعت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق «حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية»، مشيرة إلى أن هناك توقعات بتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.