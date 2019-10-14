أهداف مباراة إنجلترا وبلغاريا في تصفيات يورو 2020
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:39 م
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اكتسح منتخب إنجلترا نظيره منتخب بلغاريا بسداسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.
وسجل رحيم سترلينج ثنائية لمنتخب انجلترا خلال المباراة، وأيضا أحرز روس باركلي ثنائية في شباك المنتخب البلغاري، بينما جاءت باقي الأهداف عن طريق ثنائي الهجوم ماركوس راشفورد وهاري كين.
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