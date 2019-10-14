أهداف مباراة إنجلترا وبلغاريا في تصفيات يورو 2020

وسجل رحيم سترلينج ثنائية لمنتخب انجلترا خلال المباراة، وأيضا أحرز روس باركلي ثنائية في شباك المنتخب البلغاري، بينما جاءت باقي الأهداف عن طريق ثنائي الهجوم ماركوس راشفورد وهاري كين.