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"المصور ساب الحفل كله وصورني معاه!".. هنيدي يعلق على صورته مع جايسون موموا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
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المصور ساب الحفل كله وصورني معاه!.. هنيدي يعلق على صورته مع جايسون موموا
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هبة أحمد
 
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يحرص الفنان محمد هنيدي على التواصل مع متابعيه من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

فنشر محمد هنيدي،صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك" ظهر فى الصورة مه مع الفنان الأمريكي جايسون موموا، وذلك أثناء تواجدهم في المنتدى الترفيهي بالسعودية، الذى أقيم مساء أمس الأحد 13 أكتوبر.

وكشفت الصورة فارق الطول الكبير بين محمد هنيدي وجايسون موموا، فعلق هنيدي على الصورة بطريقة كوميدية كعادته، قائلًا: "يعني المصوّر ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه".

وفى سياق آخر يستعد محمد هنيدى لتقديم عرض مسرحيته" 3 أيام فى الساحل"، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية من 17 وحتى 20 اكتوبر الجارى.

مسرحية 3 أيام في الساحل، انطلقت ١٠ يناير الماضى، من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، وتم عرضها فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بحضور جماهيري كبير.

ويشارك فى بطولة المسرحية بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي مع وجوه جديدة من الشباب. 

يذكر أن الفنان محمد هنيدي تم تكريمه مؤخرا فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة ‪.‬


"المصور ساب الحفل كله وصورني معاه!".. هنيدي يعلق على صورته مع جايسون موموا
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