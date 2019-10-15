"المصور ساب الحفل كله وصورني معاه!".. هنيدي يعلق على صورته مع جايسون موموا
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
Advertisements
هبة أحمد
Advertisements
Advertisements
يحرص الفنان محمد هنيدي على التواصل مع متابعيه من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
فنشر محمد هنيدي،صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك" ظهر فى الصورة مه مع الفنان الأمريكي جايسون موموا، وذلك أثناء تواجدهم في المنتدى الترفيهي بالسعودية، الذى أقيم مساء أمس الأحد 13 أكتوبر.
وكشفت الصورة فارق الطول الكبير بين محمد هنيدي وجايسون موموا، فعلق هنيدي على الصورة بطريقة كوميدية كعادته، قائلًا: "يعني المصوّر ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه".
وفى سياق آخر يستعد محمد هنيدى لتقديم عرض مسرحيته" 3 أيام فى الساحل"، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية من 17 وحتى 20 اكتوبر الجارى.
مسرحية 3 أيام في الساحل، انطلقت ١٠ يناير الماضى، من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، وتم عرضها فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بحضور جماهيري كبير.
ويشارك فى بطولة المسرحية بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي مع وجوه جديدة من الشباب.
يذكر أن الفنان محمد هنيدي تم تكريمه مؤخرا فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة .
فنشر محمد هنيدي،صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك" ظهر فى الصورة مه مع الفنان الأمريكي جايسون موموا، وذلك أثناء تواجدهم في المنتدى الترفيهي بالسعودية، الذى أقيم مساء أمس الأحد 13 أكتوبر.
وكشفت الصورة فارق الطول الكبير بين محمد هنيدي وجايسون موموا، فعلق هنيدي على الصورة بطريقة كوميدية كعادته، قائلًا: "يعني المصوّر ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه".
وفى سياق آخر يستعد محمد هنيدى لتقديم عرض مسرحيته" 3 أيام فى الساحل"، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية من 17 وحتى 20 اكتوبر الجارى.
مسرحية 3 أيام في الساحل، انطلقت ١٠ يناير الماضى، من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، وتم عرضها فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بحضور جماهيري كبير.
ويشارك فى بطولة المسرحية بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي مع وجوه جديدة من الشباب.
يذكر أن الفنان محمد هنيدي تم تكريمه مؤخرا فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة .
Advertisements
- كايرو شو: أغنية "هنيدي" هديتنا للجمهور في احتفالات العام الجديد
- مجدي الهواري: فريق "3 أيام في الساحل" يواصل العمل ليل نهار
- محمد هنيدي وعمرو دياب في جولة يلعبان الكوتشينة
- تحية حارة من محمد هنيدي ونجوم ٣ أيام في الساحل لـ يحيى الفخراني
- ظهور مفاجئ لزوجة محمد هنيدي في افتتاح مسرحية "3 أيام في الساحل" (صورة)
- بعد "مدرسة المشاغبين".. محمد هنيدي يعرض "3 أيام في الساحل" ماتينيه وسواريه
- لجأ للفوتوشوب.. محمد هنيدي يخدع متابعيه
- تأجيل مسرحية "3 أيام في الساحل" بسبب مرض الفنان محمد محمود
- هنيدي يعرض "٣ أيام في الساحل" في السعودية.. ٣ يوليو
- بعد استعداده لتصوير "عقلة الإصبع".. هنيدى خارج سباق عيد الأضحى
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر