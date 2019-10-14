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تفاصيل اهداف رونالدو ال700

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:37 م
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تفاصيل اهداف رونالدو ال700
رونالدو
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محمد أيمن
 
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 سجل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الأيطالي هدف منتخب بلاده الوحيد في شباك منتخب أوكرانيا في المباراة التي خسرها بطل أوروبا بهدف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020 المقرر إقامتها العام المقبل .

 

ونجح رونالدو بهدفه في تسجيل رقم قياسي مميز وصل به إلى الرقم 700 كجملة أهدافه التفصيلية مع جميع الأندية التي لعب لها بالإضافة إلى منتخب بلاده البرتغال .

 

وفي السطور المقبلة ينشر لكم " الفجر الرياضي " التفاصيل الكاملة حول أهداف ال700

 

·         450 هدف بقميص الملكي فريق نادي ريال مدريد الإسباني .

·         118 هدف بقميص فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي .

·         95 هدف دولي مع المنتخب البرتغالي الأول .

·         32 هدف مع فريق نادي يوفنتوس الإيطالي .

·         5 أهداف مع فريق نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي .

·         444 هدف سجلها الدون بالقدم اليمنى .

·         126 هدف تم تسجيلها بالقدم اليسرى .

·         128 هدف سجلهم بالرأس .

·         هدفين بطرق مختلفة .

أوكرانيا تصعد ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

 

وبعد الفوز على البرتغال بهدفين مقابل هدف إنضم منتخب أوكرانيا لكب المتأهلين إلى بطولة اليورو بعد أن رفع رصيده إلى النقطة التاسعة عشر ليتصدر بهم المجموعة الثانية فيما توقف رصيد رونالدو ورفاقه عند النقطة الحادية عشر في المركز الثاني وتأجل حسم تأهله للجولات المقبلة .

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