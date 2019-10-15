أحد أبطال معركة المنصورة الجوية يكشف عن أسباب انتصارنا على سلاح الطيران الإسرائيلي في حرب 73

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أوضح اللواء طيار عبدالمنعم همام، زميل أكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال معركة المنصورة الجوية فى حرب 73، أسباب انتصار مصر على سلاح الطيران الإسرائيلي في 14 أكتوبر.



وقال همام، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأى عام"، المذاع عبر قناة "ten"، إن الطيران الإسرائيلي كانت أحد أسباب هزيمة مصر عام 67؛ ولذلك الكيان الصهيوني قاموا بدعاية ضخمة بأن طيرانهم الأقوى ليقنعوا العرب أن لا أحد يستطيع هزيمتهم.



وأشار همام إلى أن عدد من الطيارين المصريين أبان حرب الاستنزاف كان يقوم باشتباكات مع القوات الإسرائيلية وحققوا نجاحات كبرى؛ وحصلوا على خبرات كبيرة، وقاموا بنقلها إلى باقي سلاح الطيران، وهو ما جعلنا نتصر في حرب أكتوبر 73.



وأضاف زميل أكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال معركة المنصورة الجوية فى حرب 73 أن الطيار المصري درب في روسيا قبل حرب أكتوبر 73، وكانت تدريبات تكتيكية ومناورات ولكن بمجرد الرجوع إلى مصر بدأت عمليات تدريب قتالي أخرى ولكنها الأقوى، مشيرًا إلى أن الطيارين المصريين حصلوا على تدريب في روسيا لمدة عام ونصف.

