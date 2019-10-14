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محمد غنيم: هذا ما سأتحدث فيه إذا جلست مع الرئيس

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:42 م
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محمد غنيم: هذا ما سأتحدث فيه إذا جلست مع الرئيس
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إنه لو جلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتحدث معه عن مؤسسية القرار، خاصة في المشروعات الكبرى، بحيث يتم دراستها بشكل جيد، ونستعين بأهل الخبرة، مع ضرورة تحديد أولوية التنمية المستدامة.

وأشار "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر مازالت دولة محدودة موارد الدخل، ولهذا يجب إنفاق المتوفر بحكمة، حتى يعود بالفائدة المرجوة، موضحا أن كل قطاع به أولويات يجب التركيز عليها أولا.

وأيد فكرة إنشاء شركات مساهمة مصرية تمولها البنوك، وتطرحها للأفراد، كل حسب قدرته، منوها بأن الضرائب على الأنشطة الاقتصادية يجب أن تكون متباينة أو تنازلية وفق دورها في التنمية الاقتصادية، حيث سيشارك ذلك على تشجيع النشاط الاقتصادي في مصر.

وعلى مستوى الزراعة، أوضح أن الدكتور فاروق الباز يقول أن هناك 400 ألف فدان في وادي غرب نجع حمادي أسفله مياه متجددة، فيجب مناقشته في الأمر، مشددا على الإهتمام بالبحث العلمي في مجال الزراعة.
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