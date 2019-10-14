نشرة "حوادث الفجر".. رحلة الأمن العام في تحرير نجل نائب المنوفية.. وننشر أسماء المتوفين في احتراق سيارة بالشروق

شهد الشارع المصري، اليوم الأثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.









نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أكبر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وعثر بحوزته على 5 آلاف قرص مخدر، سلاح ناري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









لقي 3 طلاب بالجامعة البريطانية، مصرعهم إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدى الى حريق داخل السيارة على الفور.









حصلت بوابة "الفجر" علي الصور الأولي للحريق الذي نشب بسيارة إثر تصادمها بالسور الخرساني بجانب الطريق، بمدينة الشروق، بالقرب من الجامعة البريطانية، ما أدى إلى نشوب حريق بالسيارة.









انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى كنيسة مارجرجس بحلوان، لمتابعة التحقيقات والموقف بعد حريق الكنيسة أمس، رافقه اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.





نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحرير نجل عضو مجلس النواب اختطفه 4 مجهولين طلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه بالمنوفية.



