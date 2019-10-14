افتتاح المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها

واطلع وكيل الإمارة على ما تقدمه الجهات المشاركة لطالبي وطالبات العمل، خلال فترة التقديم التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من ٢٨ جهة حكومية ومؤسسة أهلية.





وفي الختام كرَّم وكيل إمارة عسير الجهات المشاركة، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.