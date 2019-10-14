ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

افتتاح المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:22 م
Advertisements
افتتاح المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
افتتح وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن ناصر بن لبدة، مساء اليوم الإثنين، المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل بأبها، تحت شعار "سعوديين- سعوديات- ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك في فندق قصر أبها. وذلك برعاية أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

واطلع وكيل الإمارة على ما تقدمه الجهات المشاركة لطالبي وطالبات العمل، خلال فترة التقديم التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من ٢٨ جهة حكومية ومؤسسة أهلية.


وفي الختام كرَّم وكيل إمارة عسير الجهات المشاركة، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: المعرض السعودي الخامس التوظيف افتتاح أبها
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

DMCA.com Protection Status