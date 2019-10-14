الدفاع الأمريكية: التوغل التركي في سوريا أطلق سراح مقاتلي "داعش" المأسورين





صرح مارك إسبير، وزير الدفاع الأمريكي (البنتاجون)، مساء اليوم الاثنين، أن التوغل التركي في سوريا نتج عنه إطلاق سراح مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي المأسورين.





وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى انه "سيكون هناك اجتماع مع أعضاء حلف الأطلسي الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا"، بحسب "رويترز".





وقال إيسبر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية إمكانية وقوع جرائم حرب وأزمة إنسانية في سوريا.





وأضاف إسبر في بيان أن "العمل العسكري التركي "غير ضروري ومندفع" ويمكن أن يؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي".



