عاجل.. ريال مدريد يخطط لخطف نيمار من برشلونة
فجرت بعض المواقع الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن وجود نية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني للتعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .
وبحسب صحيفة " ماركا " الإسبانية
فإن نيمار بدأ يوجه أنظاره نحو الإنتقال إلى صفوف فريق نادي ريال مدريد بعد أن
إنسحبت إدارة البلوجرانا من سباق التعاقد معه والحصول على خدماته حيث أبلغ أربعة
لاعبين من المرينجي برغبته في الوصول إلى قلعة السانتياجو بيرنابيو .
وأضافت الصحيفة إلى أن الرباعي المدريدي
الاسباني سيرجيو راموس قائد الفريق والبرازيليين مارسيلو الظهير الأيسر ومتوسط
الميدان كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش على علم برغبة نيمار في العودة إلى
المرينجي وكانت المحادثات مع راموس متكررة خلال الفترة القليلة الماضية .
وسبق وأن خرج راموس في أكثر من مناسبة وفتح
الباب من أجل ضم البرازيلي حيث يسعى الريال إلى الظفر بخدمات نيمار لكن سعره
المرتفع والراتب الكبير الذي يرغب في الحصول عليه يعجل برحيل الكثير من اللاعبين
أصحاب الفئة الأولى من الرواتب وكل هذه الأمور تؤثر على إتمام الصفقة بنجاح .
وحاول البرازيلي جاهداً خلال الفترة القليلة
الماضية الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وعرض دفع
20 مليون يورو من أجل إتمام صفقة رحيله على الرغم من معرفته أن الأمور تبدو شبه
مستحيلة في ظل المطالب الباهظة التي يريدها الفريق الفرنسي نظير إطلاق سراحه
لينتهي به المطاف بين جدران حديقة الأمراء .
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