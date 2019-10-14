"ليس من بينهم ميسي".. رونالدو يحقق إنجاز تاريخي لم يصل إليه سوى 5 أشخاص على وجه الأرض 

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"أنا شخص أريد تحطيم كل الأرقام القياسية، جئت إلى هنا من أجل فعل ذلك، أنا أعرف ماذا أريد"، هذه هي تصريحات رونالدو في أي مكان جديد يذهب إليه، ولكنها لست تصريحات بروباجندا أو شو إعلامي، بل هي واقع يتجسد في كل لحظة يداعب فيه رونالدو كرة القدم.



البرتغالي نجح في أن يسجل هدف جديد اليوم في مباراة أوكرانيا، ولكن هذا لم يكن المهم، فتسجيل الأهداف عادة ليس بالحدث المهم بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فهو أمر طبيعي ومعتاد، ولكن هدفه في شباك أوكرانيا تحول لهدف مهم بسبب كونه الهدف رقم 700 في مسيرة رونالدو مع كرة القدم، اللاعب صاحب الـ34 عام، نجح في أن يهز شباك منافسيه في 700 مرة، رفقة منتخب بلاده ورفقة الأربع أندية التي إرتدها قمصان بداية من سبورتنج لشبونة ثم مانشستر يونايتد مرورًا بريال مدريد وأخيرًا في السيدة العجوز.



أهداف رونالدو الـ700 جاءت على النحو التالي: 5 أهداف فقط مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، 450 هدفاً مع ريال مدريد الإسباني، 118 هدفاً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، 32 هدفاً مع يوفنتوس، فضلاً عن 95 هدفاً دولي مع البرتغال.



هدف رونالدو في شباك أوكرانيا جعل اللاعب يصل إلى إنجاز فريد من نوعه، لم يسبقه إليه سوى 5 أشخاص فقط في تاريخ كرة القدم، حيث سجل 5 لاعبين أكثر من 700 هدف في تاريخ المستديرة، وهم:



1- جوزيف بيكان - 805 هدفا.



2- روماريو - 772 هدفا.



3- بيليه - 767 هدفا.



4- فيرينتس بوشكاش - 746 هدفا.



5- جيرد مولر - 735 هدفا.



6- كريستيانو رونالدو 700 هدف