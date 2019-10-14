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كارمن سليمان تشارك في عرض أزياء الشتاء لعام 2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:19 م
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كارمن سليمان تشارك في عرض أزياء الشتاء لعام 2019
كارول سماحة
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هبة أحمد
 
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تحرص الفنانة كارمن سليمان على مشاركة جمهورها صور من يومياتها الخاصة بها، من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام.

تستعد الفنانة كارول سليمان لإحياء حفلا غنائيا كبيرا، وذلك ضمن عرض أزياء الشتاء في يوم 2 نوفمبر القادم.

من ناحية أخرى، طرحت كارمن، فى رمضان الماضي، دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.

وقامت كارمن سليمان مؤخرا بنشر صورة لها خلال فترة حملها فى ابنها "زين" وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

حيث قامت بالتعليق علي الصورة قائلة : "ممكن تكون دي من أصعب الفترات اللي عدت عليا في حياتي، بس على قد تعبها على قد ما كانت كل لحظة فيها تستاهل التعب ده، عشان بعدها عرفت معنى إني أبقى أم.. عرفت معنى إن ممكن يبقي في بني آدم أنا عايشة كل لحظة عشانه".

وتابعت "بني آدم هو مش بس كل حياتي، هو حتة مني زين، وبدعي لو ربنا إداني عمر وكبرت وعجزت إنه يفضل دايمًا معايا".

زواج كارمن سليمان

ويذكر أن الفنانة كارمن سليمان قد احتفلت بزفافها على الملحن مصطفى جاد عام 2017.

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