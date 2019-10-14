عائد من "الجزيرة": القناة وراء اختراق هاتف مرتضى منصور

قال محمد صفوت، أحد العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إن المركز التكنولوجي لقناة الجزيرة القطرية وراء اختراق هاتف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.





وأضاف "صفوت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن العاملون بالمركز التكنولوجي لشبكة الجزيرة القطرية اتصلوا أمامه بكل من المقاول الأجير محمد علي ووائل غنيم لإملائهم بما يقولونه على الهواء.





وأشار أحد العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إلى أن قناة الجزيرة القطرية دشنت مركزًا تكنولوجيا ضخمًا لإدارة الحرب الإلكترونية ضد خصومها في الوطن العربي.





وكشف أحد العائدين من قناة الجزيرة القطرية، عن أن مسئولون قطريون عاملوا مصري يدعي محمد السيسي معاملة سيئة لمجرد تشابه الأسماء.





وذكر أن قضية علي سالم المتهم فيها بالتخابر ملفقة تمامًا، ولم يتدخل أي مصري للدفاع عنه بما فيهم محمد أبو تريكة، مؤكدًا أن كل ما أثير حول علي سالم بتهريب معلومات مقابل 5000 دولار كلام عار تمامًا من الصحة.





ولفت إلى أنه تم إقالة أحد أساطير الزمالك من قناة "بي إن سبورت"؛ لأنه يلعب أثناء التحليل رغم وجود محللين آخرين من جنسيات يلعبون أثناء التحليل، مضيفًا أن قيادات شبكة الجزيرة القطرية اشترطت على العاملين في قناة بي إن سبورت" عرض جميع الأخبار السلبية عن الرياضة المصرية في مقدمة نشرات البرامج.



