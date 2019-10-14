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عاجل.. طلب مفاجئ يهدد إقامة القمة بين الأهلي والزمالك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:13 م
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عاجل.. طلب مفاجئ يهدد إقامة القمة بين الأهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد جمال
 
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طلبت الجهات الأمنية من اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى  تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري.

 

طلب مفاجئ يهدد إقامة القمة بين الأهلي والزمالك


وتجرى محاولات من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع الجهات الأمنية حتي الآن لإقامة المباراة في موعدها من أجل انتظام المسابقة.

 

وكان اللقاء من المقرر إقامته يوم 19 أكتوبر الجاري علي ستاد القاهرة قبل أن يتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا يفيد بإقامة اللقاء علي ستاد برج العرب بالأسكندرية.

 

وكان النادي الأهلي قد فاز علي نظيره نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين خلال لقاء السوبر المصري الذي جمع بينهم في بداية الموسم الحالي 2019_2020 على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

 

ويمتلك النادي الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات فاز بها الأحمر على كل من سموحه والانتاج الحربي وأسوان بينما يمتلك الزمالك 7 نقاط بعد الفوز علي الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وتعادل أمام أف سي مصر.

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