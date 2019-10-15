مؤرخ عسكري: معركة المنصورة تصنف إنها أطول معركة جوية في العصر الحديث

Advertisements

قال المؤرخ العسكري عبده مباشر، إن معركة المنصورة الجوية تصنف إنها أطول معركة جوية في العصر الحديث، حيث استطاعت الطائرات المصرية صد هجوم من تشكيلات الطيران الإسرائيلي كانت تحاول دخول المجال الجوي المصري لقصف المطارات المصرية، معقبا: العدو تصور أن مصر منشغلة بتطوير المطارات، فحاولت تستغل الفرصة و"مهاجمة المطارات المصرية في الدلتا ولكنها فشلت.



وأضاف مباشر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام"، المذاع على "TeN"، مساء الإثنين أن حرب أكتوبر 1973 تمثل أيام مجيدة في تاريخ مصر؛ لأنها كان أول معركة هجومية من مصر منذ عصر إسماعيل باشا، مشيًرا إلى أن مصر آنذاك كانت تعيش معارك تراجعيه من أيام الاحتلال الإنجليزي.



وأوضح المؤرخ التاريخي: "عندما دخلت مصر في صراع عسكري مع إسرائيل عام 1948 كانت تجربة خاسرة وسلبية، وفي عام 1956 عاشت مرة أخرى تجربة سلبية، وفي 1967 عاشت تجربة انهزامية".



وتابع المؤرخ العسكري: "حرب أكتوبر حولت القوات المسلحة من قاع الفشل إلى النصر بعد ثلاثة معارك سلبية وتحدت من هو على قمة الانتصار وهذا قرار كان شجاعًا للغاية من الرئيس الراحل أنور السادات، مشيرا إلى أن من مميزات الحرب التخطيط المصري الجيد لها والاستفادة من الدروس السابقة في فترة الحرب مع إسرائيل.



وأوضح: "عملنا 18 خطة هجومية في حرب أكتوبر، كل ما تجي لنا معدات زيادة نعمل خطة كمان، التدريب على الحرب كان شاق ومكلف جدا أكثر من الحرب نفسها".

