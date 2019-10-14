مواجهات مرتقبة بتمهيدى كأس مصر في الدقهلية

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تنطلق الثلاثاء فى الثانية عصرا منافسات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر لكرة القدم حيث تقام ١٠٤ مباراة مختلفة على مستوى جميع محافظات مصر.



وتحتضن محافظة الدقهلية ١٠ مواجهات ساخنة ومرتقبة حيث يستضيف شربين مركز شباب الخيارية على ستاد شربين الرياضى ويستقبل عمال المنصورة ضيفه مركز شباب السنبلاوين.



نادى شبان بدواى يستقبل مواجهة فريقه أمام ضيفه مركز شباب ميت غمر فيما يحل دقادوس ضيفا على حساب السنبلاوين بمركز شباب السنبلاوين.



مركز شباب منية سمنود يستضيف نادى مياه الدقهلية بينما يستضيف مركز شباب الأمير ضيفه فريق شيكو ويستضيف بنى عبيد فريق إتحاد المنزلة على ستاد بنى عبيد.



قمة مرتقبة يستضيفها ملعب نبروه حيث يستقبل فريق نبروه ضيفه ميجاسبورت بينما يواجه كهرباء طلخا ضيفه فريق بلقاس وأخيرا يستضيف المطرية ضيفه مركز شباب الروضة على ملعب المطرية.



وكانت لجنة مسابقات القسم الثالث بالدقهلية قد أعلنت تأجيل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة نظرا لإقامة مباريات الدور التمهيدى الثانى بكأس مصر.