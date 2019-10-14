تركي آل الشيخ: موسم الرياض حقق خلال 3 أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر

موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر تحت إشراف تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.





وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، شكره لكل القائمين والمشاركين في تنظيم فعاليات موسم الرياض التي انطلقت أمس وسط إقبال وحضور فاق التوقعات.





وقال "آل الشيخ" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"تويتر"، "أنا أشكر كل من ساهم وساعدنا في موسم الرياض، أشكر مرور وشرطة مدينة الرياض، يا ناس مدينة الرياض 5 أو 6 مليون نسمة".





وأضاف بقوله: "أنا ذهبت إلى مقر معرض الصقور والسلاح ولم أستطع الوصول من الزحمة، مشيرًا بأن البعض قد يشعر بالضيق من التنظيم أو الزحمة".





وتابع: عن معرض الصقور وحفلة الفرقة الكورية بي تي إس BTS على استاد الملك فهد يعد استيعاب المكان وطاقته في اللحظة الواحدة 11 ألفًا وفي اليوم 46 ألفًا وعدد من في الخارج 150 ألفًا وعدد من في داخل المعرض 70 ألفًا وفي الوقت الآن في معرض الصقور حوالي 220 ألفًا وفي نفس الوقت عند استاد الملك فهد 100 ألف".





وختم بقوله" الله يبيّض وجوهكم يا مرور ويا شرطة الرياض ويا الجهات الأمنية ويا البلديات وكل القائمين الله يبيّض وجوهكم ومن هن أحسن لأحسن ونستفيد من أخطائنا ونصلحها إن شاء الله".