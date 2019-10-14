غرب الإسكندرية تحتفل بانتصارات أكتوبر بمسرح السادات
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:04 م
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محمد رجب - دينا حسن
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نظمت ادارة غرب التعليمية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع موسسة رشاد عثمان الخيرية، احتفالية كبرى، بالتزامن مع إنتصارات حرب اكتوبر المجيدة، تحت رعاية النائب اشرف رشاد عثمان عضو البرلمان بدائرة اللبان ومينا البصل، وذلك للاحتفال بتحقيق الانتصار الكبير لرجال القوات المسلحة واستيراد اراض سيناء من العدو الصهيوني.
تخللت الاحتفالية تقديم لبعض الفقرات الغنائية والاستعراضية لدى الفرق الفنية من قبل الطلاب، على مسرح مدرسة السادات الثانوية العسكرية، وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع.
جاء ذلك بحضور همت ابو كيلة وكيل ادارة غرب التعليمية، وأعضاء مؤسسة رشاد عثمان، والدكتور محمد عبد المقصود مدير مكتب النائب، واعضاء امانة حزب مستقبل وطن ولفيف من مسئولى المجتمع المدنى ورجال الاعلام وتنفيذى محافظة الاسكندرية وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة ومجلس امناء غرب التعليمية.
من جانبة أكد النائب أشرف رشاد عثمان عضو البرلمان بالاسكندرية، أن ذكرى أكتوبر تحيي في نفوسنا معاني العزة والكبرياء ومصر تحت رئاسة السيسي تخوض حربا مماثلة ضد الإرهاب.
وأشار، الى ان ذكرى النصر تمر على البلاد ومصر تعيش أفضل مراحل حياتها، تحت قيادة زعيم حكيم يخطو بها الى الامام ويحقق انجازات ملموسة على الأرض في شتى المجالات.
لافتا الى ان مصر خلال السنوات الماضية خاضت ولا تزال حربا تشبه حرب اكتوبر، لكنها كانت ضد الارهاب والتطرف، وضد قياداته الرجيمة التي كانت ولا تزال كارهة للوطن وكارهة لزعامته.
منوها بأن ذكرى اكتوبر تحيي في نفوسنا جميعا آيات المجد والخلود وتعيد للاذهان بطولات القوات المسلحة الباسلة التي سطرت في اكتوبر واحدة من الملاحم الكبرى في تاريخ مصر.
تخللت الاحتفالية تقديم لبعض الفقرات الغنائية والاستعراضية لدى الفرق الفنية من قبل الطلاب، على مسرح مدرسة السادات الثانوية العسكرية، وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع.
جاء ذلك بحضور همت ابو كيلة وكيل ادارة غرب التعليمية، وأعضاء مؤسسة رشاد عثمان، والدكتور محمد عبد المقصود مدير مكتب النائب، واعضاء امانة حزب مستقبل وطن ولفيف من مسئولى المجتمع المدنى ورجال الاعلام وتنفيذى محافظة الاسكندرية وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة ومجلس امناء غرب التعليمية.
من جانبة أكد النائب أشرف رشاد عثمان عضو البرلمان بالاسكندرية، أن ذكرى أكتوبر تحيي في نفوسنا معاني العزة والكبرياء ومصر تحت رئاسة السيسي تخوض حربا مماثلة ضد الإرهاب.
وأشار، الى ان ذكرى النصر تمر على البلاد ومصر تعيش أفضل مراحل حياتها، تحت قيادة زعيم حكيم يخطو بها الى الامام ويحقق انجازات ملموسة على الأرض في شتى المجالات.
لافتا الى ان مصر خلال السنوات الماضية خاضت ولا تزال حربا تشبه حرب اكتوبر، لكنها كانت ضد الارهاب والتطرف، وضد قياداته الرجيمة التي كانت ولا تزال كارهة للوطن وكارهة لزعامته.
منوها بأن ذكرى اكتوبر تحيي في نفوسنا جميعا آيات المجد والخلود وتعيد للاذهان بطولات القوات المسلحة الباسلة التي سطرت في اكتوبر واحدة من الملاحم الكبرى في تاريخ مصر.
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