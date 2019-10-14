راندا البحيري عن أحمد التهامي :"صديق عمري ومن أجمل الممثلين"
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:04 م
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هبة أحمد
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أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بالعمل مع صديقها الفنان أحمد التهامي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث نشرت راندا صورة جمعتها بالفنان أحمد التهامي، وعلقت على الصورة قائلة :"صديق عمري وواحد من أطيب وأجمل الممثلين
اللي اشتغلت معاهم أحمد التهامي. ربنا يجمعنا في الخير دايما يارب".
يشار أن راندا شاركت مؤخرا فى الجزء الثاني من مسلسل" الأب الروحي "، وهو بطولة أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، محمد عادل، محمد عز، كارولين عزمى، محمد محمود عبد العزيز، سيمون، إيهاب فهمى.
يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد التهامى الفنية مشاركته فى مسلسل "قيد عائلي" ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات.
مسلسل "قيد عائلى" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.
حيث نشرت راندا صورة جمعتها بالفنان أحمد التهامي، وعلقت على الصورة قائلة :"صديق عمري وواحد من أطيب وأجمل الممثلين
اللي اشتغلت معاهم أحمد التهامي. ربنا يجمعنا في الخير دايما يارب".
يشار أن راندا شاركت مؤخرا فى الجزء الثاني من مسلسل" الأب الروحي "، وهو بطولة أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، محمد عادل، محمد عز، كارولين عزمى، محمد محمود عبد العزيز، سيمون، إيهاب فهمى.
يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد التهامى الفنية مشاركته فى مسلسل "قيد عائلي" ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات.
مسلسل "قيد عائلى" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.
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