عائد من "الجزيرة": القناة اشترطت على "بي إن سبورت" عرض أخبار سلبية عن الرياضة المصرية

قال محمد صفوت، أحد العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إن قضية علي سالم المتهم فيها بالتخابر ملفقة تمامًا، ولم يتدخل أي مصري للدفاع عنه بما فيهم محمد أبو تريكة.





وأضاف "صفوت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن كل ما أثير حول علي سالم بتهريب معلومات مقابل 5000 دولار كلام عار تمامًا من الصحة.





وأشار أحد العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إلى أنه تم إقالة أحد أساطير الزمالك من قناة "بي إن سبورت"؛ لأنه يلعب أثناء التحليل رغم وجود محللين آخرين من جنسيات يلعبون أثناء التحليل.





وتابع "صفوت": "فوجئنا بإنهاء "بي إن سبورت" العمل مع 550 عامل ثلثهم مصريين وكان أحد أسبابها علاء صادق، موضحًا أن علاء صادق ومعلق آخر يعيش خارج مصريعملان على إثارة الفتن بين الأهلي والزمالك بتمويلات قطرية.





وذكر أحد العائدين من قناة الجزيرة القطرية، أن قيادات شبكة الجزيرة القطرية اشترطت على العاملين في قناة بي إن سبورت" عرض جميع الأخبار السلبية عن الرياضة المصرية في مقدمة نشرات البرامج.



