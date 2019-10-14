ماذا تغير في منتخب مصر منذ مباراة جنوب إفريقيا؟

استطاع منتخب مصر أن يفوز على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.





تغييرات كثيرة في منتخب مصر منذ مباراة جنوب إفريقيا

وشهدت مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا اليوم العديد من التغييرات عن أخر مباراة خاضها المنتخب ضد جنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي انتهت بهزيمة منتخب مصر.





ويستعرض موقع "الفجر" أبرز التغيرات التي حدثت في المنتخب في النقاط الآتية:





- تغييرات على مستوى المدير الفني





حدثت بالطبع أولى التغييرات في منتخب مصر على مستوى المدير الفني حيث تولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.





- تغييرات على مستوى التشكيل





وقد بدأ حسام البدري مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي وأحمد فتحي وعبدالله جمعة ومحمود علاء.

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.





ومن الملاحظ حدوث تغييرات عديدة على مستوى تشكيل منتخب مصر عن مواجهة جنوب إفريقيا حيث دخل التشكيل لاعبين جدد أمثال عبد الله جمعه وحسين الشحات بالإضافة إلى عودة كل من أحمد فتحي و أحمد حسن كوكا.





- تغييرات على مستوى قائد المنتخب





كما حدثت تغييرات على مستوى قائد منتخب مصر حيث كان أحمد فتحي هو حامل شارة القيادة اليوم بينما كان أحمد المحمدي هو قائد المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا.





- تغييرات على مستوى الأداء

تغيير مستوى أداء منتخب مصر بعض الشئ عن أداء مباراة جنوب إفريقيا على الرغم من أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته بعد ولكن ظهر المنتخب بشكل جيد وتمكن من تسجيل هدف.





موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب كينيا يوم 15 نوفمبر القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.



