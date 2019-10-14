تعرف على مواجهات أندية بنى سويف والفيوم بكأس مصر

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تنطلق في الثانية من عصر الثلاثاء، مباريات الدور التمهيدي الأول، لبطولة كأس مصر، بمشاركة أندية القسمين الثاني والثالث , وتشهد مباريات كاس مصر لأندية المجموعة الرابعة ( الفيوم وبنى سويف ) منافسة كبري واثارة كروية .



حيث يستضيف مركز شباب ناصر بني سويف شقيقه مركز شباب ببا فيما يحل سمسطا الرياضى ضيفا ثقيلا على نظيره الواسطى الرياضى .



ويواجه مطرطارس نظيره شباب ناصر الفيوم فيما يستضيف مركز شباب سنورس نظيره مركز شباب الفيوم



ويدخل مركز شباب إطسا مواجهة صعبة امام نظيره نادي الفيوم احد اندية المجموعة الاولى بدورى القسم الثانى فيما يستضيف مركز شباب ابشواي نظيره مركز شباب طامية .



وكانت منافسات الاسبوع الاول من دورى القسم الثالث قد شهدت تعادل اطسا امام ضيفه ببا الرياضى بنتيجة 1/1



فيما نجح سنورس فى تحقيق فوز بثنائية نظيفه على ضيفه مركز شباب سمسطا وتعادل ابوكساه و عاملين غارب



بنتيجة 2/ 2 بجانب تعادل مطرطارس امام راس غارب بنتيجة 1/1 فيما فاز ناصر بنى سويف على ضيفه ابشواي بثلاثية مقابل هدف ونج ح الواسطى الرياضى فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على ضيفه مركز شباب الفيوم .



وتشهد المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث مشاركة 4 فرق سويفية وهى الواسطى الرياضى وسمسطا وناصر بنى سويف وببا الرياضى .



ببا الرياضى



يخوض الموسم الجديي بجهاز فنى مكون من جمال عيد مديرا فنيا وجمال الجناينى مدربا عاما واشرف معوض مدربا لحراس المرمى ومحمد حنفى اخصائى العلاج الطبيعى وماهر كامل مديرا اداريا وسيد عطا مديرا للكرة .



وتضم قائمة الفريق للموسم الجديد كلا من ( محمود سنوسى و محمد رمضان و أحمد محمد وصفوت رجب و احمد خالد و علاء أدريس و مصطفى ناجى و محمد حماده و محمد محى و خيرى عبد العزيز و صلاح مرعى و محمد زكريا و محمد عمر ومحمود كريم و هشام عبد الشافي و احمد عامر و يحيى زهير و مصطفى قله و فتحى حمدى و حمدى أحمد و بهاء الدين جمال و مصطفى احمد و محمد سعد و على جابر و محمد رجب و محمد عشرى و احمد مسعود )



شباب سمسطا الرياضى



يقود مركز شباب سمسطا جهاز فني مكون من : صالح مصطفى مديرًا فنيًا وعلى حسن مدربًا عامًا وهاني جمال مدربًا لحراس المرمى وعادل عبد العظيم مديرًا للكرة.



وضمت قائمة الفريق بالموسم الجديد كلا من : عبدالرحمن محمد سيد وأحمد عصام ومحمد شحاتة و محمد الزيني و عمرو أبو النور وعمرو دياب ومحمد سيد بنوا وبلال عبد البر وعبد الرحمن حسني وأحمد محمد و محمد أبو الفتوح ومحمود حسين وأحمد رمضان وحسام حسن سمارة و عبد الرحمن اللاهوني و مرزوق حسن و هشام مفتاح ومحمد أشرف ومحمد سمير و حسام حسن والبدري عامر وأحمد عزوز ومحمد فتحي و رضا شحاته ومحمد حماده وهيثم جميل ومحمد جمال.



الواسطى الرياضى



يقود الفريق جهاز فنى مكون من احمد الجيوشى مديرا فنيا واحمد فكرى مدرب عام واحمد مصطفى مدرب حراس مرمى ومحمد بدر مديرا ادارى ومحمود محمد اخصائى علاج طبيعى .



وتضم قائمة الفريق أحمد حجاج و أحمد صفوت وأحمد حمدي ومحمد الجزار و أحمد السكري و طه أبو الشيخ وعمر عبد الخالق ونادي علي وسعد نادي و وعبدالله سعد وأحمد طارق وسمير أبو عمر ومحمد عصام وعبدالله عاطف ومحمد كيتو وأحمد عبده وأحمد سعد ومحمد تراوي وأحمد الخضري و آدم علي وعمر أشرف .



ناصر بنى سويف



يقود الفريق جهاز فنى مكون من ياسر رجب مدير فنيا و أحمد رجب مدربًا عامًا ومحمد مسعود مدربًا لحراس المرمى وحاتم الشرقاوي للعلاج الطبيعي ومحمود السنوسي مدير إداري ورجب السنوسى مدير للكرة وياسر ربيع المشرف على الكرة .



وتضم قائمة الفريق للموسم الجديد كلا من : أحمد خلف رمضان وأحمد عبد الرحيم وعبد الرحمن إسماعيل ومحمد رجب و عبد التواب و إبراهيم توتي ومحمود سيد عبد العليم وإسلام رمضان ومحمد حسن ومحمد عامر و محمود محمد محمود و أحمد السيد وأحمد أشرف ومحمد جاب الله وأحمد منصور وحمد وربي وحسام محمد طه و محمود مجدي و أحمد أيمن و بهاء عبد الحميد ومصطفى فتحي ومحمد جبر و عمرو زكريا ورمضان عبد العظيم وطارق سيد ومحمد حسان و ومحمد متولي وياسر محمد حسن وباسل مصطفى .