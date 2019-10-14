مصر وبوتسوانا.. تكتيك حسام البدري والاصرار علي طريقة اللعب

فاز منتخب مصرعلي نظيره منتخب بوتسوانا، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.









وسجل هدف مصر الوحيد لاعب وسط النادى الأهلى حمدي فتحي في الدقيقة 72 من زمن اللقاء، بعد أن دخل كبديلاً في الشوط الثانى بدل من لاعب بشكتاش التركي محمد النني، بعد إستغلال عرضية داخل منطقة الجزاء من محمود علاء.









واختار حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر تشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، عبدالله جمعه

خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا









وظهرت طريقة لعب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري وهى طريقة 4-2-3-1 والذى كان يلعب بها البدري مع النادي الأهلي عندما كان يقوده فنياً وهي طريقته المفضلة، وهى تعد أحد مشتقات طريقة اللعب 4-4-2 والتى يستطيع حسام البدري تطبيقها مع لاعبيه دائماً بشكل جيد ويحقق نتائج.









ودائماً ما يعتمد البدري فى طريقته علي ثلاثي وسط الملعب وهم ثنائي الإرتكاز وصانع اللعب في صناعة الهجمات مع دور مهم للجناحين هجومياً و دفاعياً، وهو ما ظهر اليوم خلال المواجهة أمام بوتسوانا بالإعتماد علي ثلاثي الوسط طارق حامد ومحمد النني وصانع الألعاب عبدالله السعيد في صناعة الهجمات ودور الجناحين تريزيجيه وحسين الشحات، ولكن قدم المنتخب مستوي متوسط.



