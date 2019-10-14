السيطرة على حريق بسوق المعمورة في الإسكندرية (صور)

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سيطرت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، على حريق هائل بسوق المعمورة شرقي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.



ووفقا لشاهد عيان، فإن الحريق ناتج عن إنفجار إسطوانة غاز في أحد المحلات بداخل السوق، وهو ما تسبب في إشتعال النيران في بعض افرشة الباعة والمحلات، وسط حالة من الهلع بين المتواجدين.



وأضاف أن العشرات من المواطنين المحيطين بالحادث حاولوا السيطرة على النيران، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده.



