السيطرة على حريق بسوق المعمورة في الإسكندرية (صور)
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:16 م
Advertisements
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، على حريق هائل بسوق المعمورة شرقي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.
ووفقا لشاهد عيان، فإن الحريق ناتج عن إنفجار إسطوانة غاز في أحد المحلات بداخل السوق، وهو ما تسبب في إشتعال النيران في بعض افرشة الباعة والمحلات، وسط حالة من الهلع بين المتواجدين.
وأضاف أن العشرات من المواطنين المحيطين بالحادث حاولوا السيطرة على النيران، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده.
ووفقا لشاهد عيان، فإن الحريق ناتج عن إنفجار إسطوانة غاز في أحد المحلات بداخل السوق، وهو ما تسبب في إشتعال النيران في بعض افرشة الباعة والمحلات، وسط حالة من الهلع بين المتواجدين.
وأضاف أن العشرات من المواطنين المحيطين بالحادث حاولوا السيطرة على النيران، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده.
Advertisements
- السيطرة على حريق منزل بسبب انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة
- حريق هائل يلتهم دار أيتام في الإسكندرية (صور)
- عاجل.. العناية الالهية تنقذ مستشفى الفيوم من حريق هائل بمطعم مجاور
- السيطرة على حريق بشقة سكنية في المحلة الكبرى
- شاهد.. اللحظات الأولى لنشوب حريق هائل بسوق "المنشية" في الإسكندرية (فيديو)
- حريق غاز يلتهم 9 سيارات وتوك توك بالإسكندرية منذ قليل.. وأول بيان أمني بالتفاصيل وحجم الخسائر
المزيد عن: مصر المعمورة الاسكندرية اخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر