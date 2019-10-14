من بيراميدز للمنتخب.. أفشة يواجه شبح الدكة بسبب عبد الله السعيد

حقق منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام البدري فوزا صعبا على منتخب بوتسوانا بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن الاستعدادات خلال التوقف الدولي للمنتخبات.









ويواجه محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الحالي شبح الدكة مرة أخرى مع المنتخب بعدما واجهه في فريق بيراميدز خلال الموسم الماضي، وكان في المرتين عبدالله السعيد هو سبب تواجده على الدكة.









وانتقل أفشة من فريق إنبي إلى نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية في موسم 2018، وذلك بعدما تغير اسم الفريق من الاسيوطي مع مالكه السابق تركي آل الشيخ والذي تعاقد مع الثنائي في الميركاتو الصيفي.









ولم يشارك أفشة مع بيراميدز بشكل أساسي بسبب تواجد عبدالله السعيد في الفريق، ولكنه قرر الرحيل من بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية والانتقال إلى النادي الاهلي من أجل المشاركة أساسيا.









ولكن الأزمة تجددت حاليا بتواجد عبدالله السعيد في المنتخب مع إستدعاء أفشة، حيث أصبح السعيد شبح لاعب النادي الأهلي على دكة البدلاء.









ويعد عبدالله السعيد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها حسام البدري خلال فترته مع المنتخب، حيث قال البدري سابقا عندما كان يدرب النادي الأهلي أن عبدالله السعيد ليس له بديل في مصر بمركزه، وكان مدرب منتخب مصر الحالي سببا قويا في انتقال السعيد إلى بيراميدز بعدما تم تعيينه كرئيسا بنادي بيراميدز.



