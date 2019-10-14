إيران.. استمرار احتجاجات العمال في "أراك وهفت تبه" (فيديو)





من جانبها حيّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية العمال الشجعان في معمل ”آذرآب“ في مدينة أراك الذين لم يستسلموا رغم التمهيدات القمعية وتهديدات نظام الملالي الإجرامي، وواصلوا احتجاجاتهم.



وقالت "رجوي" إن رد النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران كالعادة ليس سوى استخدام الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب والاعتقال، والمحاكمات الجائرة وإصدار أحكام طويلة المدد، ولكن هذا الاضطهاد والقمع سيتحطم أمام إرادة العمال الأبطال.



ووفقا للتقارير التي حصلت عليها المقاومة من قبل معاقل الانتفاضة التي تضم أنصار مجاهدي خلق داخل إيران، فإن الاحتجاجات تتواصل ضد النظام بلا توقف.



وفي سبتمبر2019، سجلت إحصائية نحو 284 حركة احتجاجية في 71 مدينة ومنطقة صناعية في 28 محافظة، مما ارتفعت نسبته بالمقارنة بالشهر السابق، فيما كانت معظم الاحتجاجات، ولا سيما الاحتجاجات العمالية، منها 141 احتجاجًا، بسبب عدم دفع الأجور المتأخرة لعدة أشهر.





تستمر احتجاجات العمال في "أراك وهفت تبه"، ضد الملالي رغم الإجراءات القمعية التي يمارسها النظام، حيث واصل عمال قصب السكر في هفت تبه إضرابهم واحتجاجهم لليوم الحادي والعشرين على التوالي وعمال شركة آذرآب في أراك إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي.وواصل عمال قصب السكر في هفت تبه إضرابهم، واحتشدوا في معمل للشركة لليوم الحادي والعشرين دعماً للعمال المفصولين عن العمل واعتراضاً على عدم تلبية مطالبهم.يشار إلى أن الجولة الجديدة من الإضراب والاحتجاج من قبل عمال مجمع الزراعة والصناعة لقصب السكر في هفت تبه بدأت يوم الاثنين 23 سبتمبر للاحتجاج على فصل زملائهم عن العمل.ويمارس نظام الملالي إجراءات قمعية، في محاولة منه للحيلولة دون انتشار التجمعات الاحتجاجية لشرائح المجتمع الإيراني وذلك خوفًا من اتساع نطاق الاحتجاجات.وفي هذا الصدد قامت القوات الأمنية للنظام الإيراني باعتقال ما لايقل عن 14 من عمال قصب السكر في هفت تبه الذين شاركوا في التجمعات الاحتجاجية العمالية.وتفيد التقارير أن 11 من عمال قصب السكر أرادوا السفر إلى طهران تلبية لدعوة سابقة للجنة الاجتماعية لمجلس شورى النظام، تم اعتقالهم وهم في الطريق إلى طهران، كما تم اعتقال 3 عمال آخرين من قبل قوات الأمن في هفت تبه.