ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باحث في الشؤون الدولية: أزمة سد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي باشا (فيديو)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:56 م
Advertisements
باحث في الشؤون الدولية: أزمة سد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي باشا (فيديو)
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور وائل الشهاوي، الباحث المتخصص في الشئون الدولية، إن أزمة سد النهضة تاريخية، وبدأت منذ عهد محمد علي باشا، لافتَا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة كما يعتقد البعض.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن إثيوبيا عندما شعرت بعدم وجود نظام سياسي قوي في مصر أثناء ثورة 2011، قامت بالشروع في بناء سد النهضة، واستغلت الفوضى في حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت بناء سد النهضة رسميًا.

ولفت إلى أن إثيوبيا انتهت من 68% من سد النهضة، الذي يعتبر العاشر عالميًا، والأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن يخرج هذا السد حجم ضخم من الطاقة.

وأشار إلى أن أمريكا والصين وإسرائيل هم أكبر مستثمرين في سد النهضة، مضيفًا أن السبب الرئيسي لبناء سد النهضة هو إرغام مصر على القبول بأشياء معينة، والتحكم في بعض الأمور مستقبلا، لكن هذا الأمر لن يحدث بفضل قوة الإرادة السياسية في مصر.

وأضاف أن الدول الكبرى تتواطأ مع إثيوبيا في بناء سد النهضة، وهذا يرجع إلى الحفاظ على مصالحهم في أديس أبابا إثيوبيا.

وأوضح أن الهدف من طرح أزمة سد النهضة على المجتمع الدولي، وضع المجتمع الدولي وخاصة الدول العظمى أمام مسئولياتها تجاه بناء السد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
0
x
19:00
3
إيرلندا الشمالية
مصر
1
x
19:00
0
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
0
x
20:45
4
إنجلترا
أوكرانيا
2
x
20:45
1
البرتغال
فرنسا
0
x
20:45
0
تركيا

DMCA.com Protection Status