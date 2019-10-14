باحث في الشؤون الدولية: أزمة سد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي باشا (فيديو)

قال الدكتور وائل الشهاوي، الباحث المتخصص في الشئون الدولية، إن أزمة سد النهضة تاريخية، وبدأت منذ عهد محمد علي باشا، لافتَا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة كما يعتقد البعض.





وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن إثيوبيا عندما شعرت بعدم وجود نظام سياسي قوي في مصر أثناء ثورة 2011، قامت بالشروع في بناء سد النهضة، واستغلت الفوضى في حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت بناء سد النهضة رسميًا.





ولفت إلى أن إثيوبيا انتهت من 68% من سد النهضة، الذي يعتبر العاشر عالميًا، والأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن يخرج هذا السد حجم ضخم من الطاقة.





وأشار إلى أن أمريكا والصين وإسرائيل هم أكبر مستثمرين في سد النهضة، مضيفًا أن السبب الرئيسي لبناء سد النهضة هو إرغام مصر على القبول بأشياء معينة، والتحكم في بعض الأمور مستقبلا، لكن هذا الأمر لن يحدث بفضل قوة الإرادة السياسية في مصر.





وأضاف أن الدول الكبرى تتواطأ مع إثيوبيا في بناء سد النهضة، وهذا يرجع إلى الحفاظ على مصالحهم في أديس أبابا إثيوبيا.



