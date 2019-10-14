اسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

صعدت اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع عودة الضبابية حول الوصول لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين لمخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وعلى الرغم من التوصل إلى المرحلة الأولى بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة مثل التعريفات المرتقبة في ديسمبر الأول الماضي.





وتسببت التفاصيل المحدودة حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين في نهاية الأسبوع الماضي، في تقليص التفاؤل الذي دفع المستثمرون في الأسبوع الماضي صوب الأصول الخطرة.





كما ذكر تقرير صحفي أن بكين ترغب في عقد المزيد من المحادثات التجارية هذا الشهر قبل التوقيع على الاتفاق الأولى مع واشنطن.





ويلجأ المستثمرون بشكل عام إلى الذهب كأداة تحوط في أوقات عدم اليقين التجاري والسياسي وكذلك الاقتصادي.





ومن المقرر أن يعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع مراجعة جديدة بشأن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي والتي صرحت رئيسته بأن التعديل سيكون بالخفض مجدداً.





وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في نهاية اليوم قبل قمة مخططة يومي الخميس والجمعة للتوافق حول صفقة للبريكست المزمع تنفيذه يوم 31 أكتوبر.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو من 0.6 بالمائة أو ما يوازي 8.90 دولار ليصل إلى 1497.60 دولار للأوقية.





كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنبسة 0.3 بالمائة أو 4.36 دولار في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1493.37 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.473.





وحققت اسعار الذهب خسائر اسبوعية بنهاية تعاملات الاسبوع الماضى لتخسر نحو 23 دولار، ليهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.20 دولار ليصل إلى 1488.70دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1478 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة عند 1485.38 دولار للأوقية.