وست بروميتش يهنئ حجازي بعد الفوز على بوتسوانا
وجهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي التهنئة لمدافع الفريق أحمد حجازي منتخب مصر بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب بوتسوانا بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبان اليوم الاثنين على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الفيفا الدولية الودية ضمن أجندة التوقف الدولي .
ونجح الفراعنة
في تسجيل فوز باهت سجله حمدي فتحي في الدقيقة الرابعة والسبعين من الشوط الثاني
بعد تمريرة عرضية من المدافع محمود علاء من الناحية اليمنى في الولاية التدريبية
الأولى للمدير الفني الجديد حسام البدري الذي يرغب في الوصول إلى التوليفة
المثالية التي تحقق حلم المصريين بالحصول على لقب كأس أمم أفريقيا الغائبة عن
خزائن الفريق منذ تسعة سنوات .
وكتب الحساب
الرسمي للفريق الأنجليزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "
تويتر " حجازي أكمل في مباراة مصر تسعين دقيقة كاملة وساعد منتخب الفراعنة في
الحفاظ على الشباك نظيفة ضد بوتسوانا اليوم الاثنين أحسنت يا أحمد وننتظر منك
المزيد " .
وأكد حجازي
خلال مباراة اليوم جاهزيته للعودة إلى المستطيل الأخضر مع فريقه الإنجليزي خاصةً
أنه غاب عن المباريات الأولى لفريقه في الدوري الانجليزي الدرجة الثانية بعد أن
تعرض لإصابة خطيرة خضع على أثرها لجراحة بسيطة ليعود إلى المشاركة بصورة سليمة من
جديد .
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