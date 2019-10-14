لهذا السبب.. نانسي عجرم توجه الشكر لطلاب جامعة الدلتا
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:49 م
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هبة أحمد
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أعربت الفنانة نانسى عجرم، عن سعادتها بحفلها الأخير بجامعة الدلتا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث نشرت مقطع فيديو من الحفل، أثناء غنائها وسط هتافات كبيرة من محبيها، وقدمت عدد كبيرا من أغانيها الجديدة والقديمة وأبرزها "لو سألتك انت مصري "، "اطبطب وادلع" ،" اه ونص" ،" معجبة مغرمة" ،" اخاصمك اه ، "مين ده اللي نسيك" ، وغيرها من الأغانى الخاصة بها.
أغنية جديدة
شوقت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، جمهورها لعمل غنائي مرتقب، حيث نشرت عجرم لمتابعيها عبر حسابها الرسمي في موقع التدوينات الصغير "تويتر" صورة من أحد الأجهزة المتواجدة داخل استوديوهات التسجيل، مكتفية بالتعليق عليها بكلمة "قريبا".
رسالة نانسي عجرم لترك ال شيخ
وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا رسالة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على إنجازاته التي يقدمها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وكتبت نانسي، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وانشاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض،محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي".
ونشر المستشار تركي آل شيخ مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلا غنائيا بموسم الرياض، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلقت :" زي ما أنتي سعيدة بتواجدك في المملكة، أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك، أهلا وسهلا في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا".
حفل نانسى عجرم بالسعودية
ومن المنتظر أن تحيي الفنانة نانسي عجرم، حفلها بموسم الرياض في 18 أكتوبر الجاري، ويشاركها الحفل الفنان تامر حسني.
حيث نشرت مقطع فيديو من الحفل، أثناء غنائها وسط هتافات كبيرة من محبيها، وقدمت عدد كبيرا من أغانيها الجديدة والقديمة وأبرزها "لو سألتك انت مصري "، "اطبطب وادلع" ،" اه ونص" ،" معجبة مغرمة" ،" اخاصمك اه ، "مين ده اللي نسيك" ، وغيرها من الأغانى الخاصة بها.
أغنية جديدة
شوقت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، جمهورها لعمل غنائي مرتقب، حيث نشرت عجرم لمتابعيها عبر حسابها الرسمي في موقع التدوينات الصغير "تويتر" صورة من أحد الأجهزة المتواجدة داخل استوديوهات التسجيل، مكتفية بالتعليق عليها بكلمة "قريبا".
رسالة نانسي عجرم لترك ال شيخ
وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا رسالة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على إنجازاته التي يقدمها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وكتبت نانسي، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وانشاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض،محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي".
ونشر المستشار تركي آل شيخ مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلا غنائيا بموسم الرياض، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلقت :" زي ما أنتي سعيدة بتواجدك في المملكة، أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك، أهلا وسهلا في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا".
حفل نانسى عجرم بالسعودية
ومن المنتظر أن تحيي الفنانة نانسي عجرم، حفلها بموسم الرياض في 18 أكتوبر الجاري، ويشاركها الحفل الفنان تامر حسني.
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