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"مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:49 م
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مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور)
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احمد رفعت صديق
 
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قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية العسكريه السابعة المقامة بمدينة أوهان بالصين خلال الفتره من ١٢-٢٨ اكتوبر ٢٠١٩.

وحرصت مصر للطيران على توفير كافة تسهيلات السفر اللازمة للفرق من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية والتمثيل المشرف على المستوى العالمي ومن واجب الشركة المجتمعي تجاه النماذج الشابة الناجحة في مختلف المجالات أن نرعاها ونقدم لهم أفضل وسائل الرعاية والإهتمام.
"مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور)
"مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور)
"مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور)
"مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور)
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