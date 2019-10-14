"مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور)

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية العسكريه السابعة المقامة بمدينة أوهان بالصين خلال الفتره من ١٢-٢٨ اكتوبر ٢٠١٩.



