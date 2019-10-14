حبس صاحب محل هتك عرض طفلة بقليوب 4 أيام



جرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم خمسة أشخاص "سبق إتهام إثنين منهم فى 5 قضايا"

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و4 طلقات نارية، 2 سلاح أبيض، بلطة،مقص حديدى، مطرقة حديدية، مبالغ مالية.



بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وكذا ضبط مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" خاصة بأحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت مديرية أمن القليوبية،من ضبط صاحب محل لاتهامه بهتك عرض طفلة بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب من "م. ع" بقيام ت. ي، 50 عاما صاحب محل بقالة بهتك عرض نجلته الطفلة "ف.م" 12 عاما، بعد تهديدها بسلاح أبيض.وبسؤال رجال المباحث للمتهم بعد استدعائه، أقر بارتكاب الواقعةـ وتحرر عن ذلك المحضر ٣٨٢٣ قسم قليوب، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.وعلي جانب آخر تكثف أجهزة الأمن والبحث الجنائي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية،من جهودها لكشف واقعة العثور على جثة رجل أعمال مقتولا داخل شقته ببرج خاص يمتلكه على إثر ضربه بآلة حادة علي الرأس،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث، ورفع البصمات وكلفت أجهزة الأمن بتحديد مرتكب الواقعة.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي مفتش المباحث، بورود بلاغ لمركز شرطة بنها بالعثور علي جثة رجل أعمال يدعى "راشد.ع.ر" مقتولا داخل شقته بقرية بطا. شكل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، ودلت التحريات أن المجني عليه يقيم في شقته بمفرده ببرج يمتلكه وتخطى عمره الخمسين عاما، ويعمل في مجال التسفير للخارج وله علاقات متشعبة.جرى نقل الجثة للمشرحة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث من خلال فحص علاقات المجني عليه، وأخر رؤية له مع أي شخص، بجانب التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث للتوصل لأي معلومات تقود لكشف الجاني وتحديده.وقررت نيابة مركز قليوب، حبس 5 أشخاص 4ايام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مخزن أدوات كهربائية وشاشات كمبيوتر بمدينة قليوب،وامرت النيابة العامة بالتحفظ علي الأسلحة النارية والبيضاء.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد اسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية بتلقية بلاغا من مدير مصنع كائن بدائرة المركزبإكتشافه سرقة محتويات المخزن الخاص بالمصنع، عبارة عن أجهزة كهربائية ومعدات وأدوات وشاشات وأجهزة كمبيوتر.