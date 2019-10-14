ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أزمة تواجه فالفيردي قبل مباراة إيبار في الليجا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:48 م
Advertisements
أزمة تواجه فالفيردي قبل مباراة إيبار في الليجا
فالفيردي
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
يواجه المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة أزمة في الايام الماضية وذلك قبل مباراة إيبار في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض جيرارد بيكيه مدافع البارسا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية، حيث سيغيب عن المباراة القادمة ضد إيبار.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الاس، إن‏ من المتوقع ان يحصل اومتيتي على التصريح الطبي يوم الجمعة، بحيث يكون من ضمن القائمة المسافرة إلى إيبار.

ولكن من الصعب ان يلعب اومتيتي اساسيا ضد ايبار، وربما يحصل على دقائق في ايبوروا، وفي حال وجود استثناء، يمكن لفالفيردي ان يلعب بـ لانجليت - اومتيتي في قلب الدفاع ضد ايبار.

وأيضاً يغيب عثمان ديمبلي عن المباراتين القادمتين لبرشلونة بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية ضد فريق إشبيلية.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: فالفيردي وبرشلونة فالفيردي رياضة بيكيه اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
0
x
19:00
3
إيرلندا الشمالية
مصر
1
x
19:00
0
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
0
x
20:45
4
إنجلترا
أوكرانيا
2
x
20:45
1
البرتغال
فرنسا
0
x
20:45
0
تركيا

DMCA.com Protection Status