أزمة تواجه فالفيردي قبل مباراة إيبار في الليجا

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يواجه المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة أزمة في الايام الماضية وذلك قبل مباراة إيبار في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.



وتعرض جيرارد بيكيه مدافع البارسا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية، حيث سيغيب عن المباراة القادمة ضد إيبار.



وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الاس، إن‏ من المتوقع ان يحصل اومتيتي على التصريح الطبي يوم الجمعة، بحيث يكون من ضمن القائمة المسافرة إلى إيبار.



ولكن من الصعب ان يلعب اومتيتي اساسيا ضد ايبار، وربما يحصل على دقائق في ايبوروا، وفي حال وجود استثناء، يمكن لفالفيردي ان يلعب بـ لانجليت - اومتيتي في قلب الدفاع ضد ايبار.



وأيضاً يغيب عثمان ديمبلي عن المباراتين القادمتين لبرشلونة بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية ضد فريق إشبيلية.



