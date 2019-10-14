بعد تألقها في حفل Joy Awards.. "الحسد يصيب ريا أبي راشد"
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:47 م
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لمياء علي
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نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، والتي حظيت بتفاعل شديد من متابعيها.
وقالت رايا لمحبيها إنها مريضة ولذلك جاءت إطلالتها بسيطة خالية من المكياج.
وعلقت ريا على الصورة قائلة:"اشعر بالأمتنان دائمًا للماكياج البسيط.. خاصة عندما أكون مريضة".
وأضافت: الكثير من الرحلات الجوية هذا الأسبوع.. وأستعد لمغادرة الرياض.. احبكم جميعا وآراكم قريبا.
وعلى الفور، غمرت ريا بمحبة محبيها الذين تمنوا لها السلامة والصحة الدائمة.
وانهالت عليها التعليقات عندما أعلنت عن كونها مريضة، وتراوحت التعليقات مابين الغزل والدعوات العاجلة بشفائها.
فيما أرجع فريقًا آخر سبب مرضها لإصابتها بلعنة الحسد بعد تألقها مساء أمس الأحد.
وخطفت ريا أبي راشد الأنظار بمشاركتها ليلة أمس الأحد في حفل Joy Awards على هامش فعاليات موسم الرياض الترفيهي في المملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ.
جدير بالذكر أن ريا أبي راشد من أكثر المذيعات نجاحًا وتحظى بشهرة واسعة.
فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.
وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج سكوب والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.
ولم تكتفي بهذا القدر من النجاح، بل شاركت في مهرجان كان السينمائي وحفلات توزيع جوائز جولدن جلوب وغيرها.
كما شاركت أيضًا في تقديم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية وضيفة شرف في الدورة الثالثة.
وقالت رايا لمحبيها إنها مريضة ولذلك جاءت إطلالتها بسيطة خالية من المكياج.
وعلقت ريا على الصورة قائلة:"اشعر بالأمتنان دائمًا للماكياج البسيط.. خاصة عندما أكون مريضة".
وأضافت: الكثير من الرحلات الجوية هذا الأسبوع.. وأستعد لمغادرة الرياض.. احبكم جميعا وآراكم قريبا.
وعلى الفور، غمرت ريا بمحبة محبيها الذين تمنوا لها السلامة والصحة الدائمة.
وانهالت عليها التعليقات عندما أعلنت عن كونها مريضة، وتراوحت التعليقات مابين الغزل والدعوات العاجلة بشفائها.
فيما أرجع فريقًا آخر سبب مرضها لإصابتها بلعنة الحسد بعد تألقها مساء أمس الأحد.
وخطفت ريا أبي راشد الأنظار بمشاركتها ليلة أمس الأحد في حفل Joy Awards على هامش فعاليات موسم الرياض الترفيهي في المملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ.
جدير بالذكر أن ريا أبي راشد من أكثر المذيعات نجاحًا وتحظى بشهرة واسعة.
فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.
وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج سكوب والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.
ولم تكتفي بهذا القدر من النجاح، بل شاركت في مهرجان كان السينمائي وحفلات توزيع جوائز جولدن جلوب وغيرها.
كما شاركت أيضًا في تقديم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية وضيفة شرف في الدورة الثالثة.
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