ملخص مباراة مصر وبوتسوانا الودية (فيديو)

فاز منتخب مصرعلي نظيره منتخب بوتسوانا، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.









وسجل هدف مصر الوحيد لاعب وسط النادى الأهلى حمدي فتحي في الدقيقة 72 من زمن اللقاء، بعد أن دخل كبديلاً في الشوط الثانى بدل من لاعب بشكتاش التركي محمد النني، بعد إستغلال عرضية داخل منطقة الجزاء من محمود علاء.









وإختار حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر تشظيل مكون من :





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، عبدالله جمعه





خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه





خط الهجوم : أحمد حسن كوكا









وفي الشوط الثاني قام منتخب مصر بإجراء عدة بديلات وهى مشاركة كل من حمدي فتحي ومحمد عواد وحسام حسن وعمر جابر وعمر السعيد ومحمد مجدي قفشة، لمشاهدة كافة العتاصر مع منتخب مصر خلال المباراة الودية.









وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.









أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .



