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مقاولون طنطا يستضيف زفتى بالدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:46 م
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مقاولون طنطا يستضيف زفتى بالدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر
مقاولون طنطا
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سارة سالم
 
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يستهل فريق مقاولون طنطا بقيادة محمد علوش مبارياته بالأدوار التأهيلية للإشتراك في مسابقة كأس مصر موسم 2019/2020 عندما يستضيف نظيره مركز شباب زفتي، غدا الثلاثاء علي ملعب استاد طنطا في الثانية ظهرا.

وأختتم المقاولون تدريباته الجماعية اليوم إستعدادا للمواجهة المرتقبة غدا، هذا وقد إستقر "علوش" علي قائمة الفريق المشاركة في مباراة الغد، وضمت القائمة 22 لاعبا كالتالي :-

محمد رمضان، وعبودة خضر، وابراهيم عبدالعال، أحمد قاسم، ونصر عزالدين، ومحمد عادل، وكريم عبدالرحمن، وأحمد ابوالمعاطي، وعمر نبيل، وإبراهيم بنوة، وأحمد حسن، وعبدالفتاح عاطف، ومحمود عبدالعزيز، ومحمود زغلول، ومحمود طه، ومحمد سليمان، ومصطفي لطفي، وأحمد الملاح، وابراهيم وجيه، ومحمود سامي كالوشا، ومحمود عيد،

- مواجهات فرق الغربية

مقاولون طنطا & مركز شباب زفتي

نادي سمنود & الصيد

نادي مطوبس & اتحاد بسيون

سبورتنج كاسل & شباب المحلة "الأربعاء"
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