أخبار برشلونة: البرسا يحصن نجمه من غدر الريال وأزمة جديدة تؤرق "فالفيردي" والصفقة الكبرى تقترب من "كامب نو"

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها تحرك إدارة البرسا لتحصين اللاعب انسو فاتي بزيادة الشرط الجزائي في عقده خشية رحيله المفاجئ عن قلعة "الكامب نو" بعد تألقه اللافت للأنظار في الفترة الأخيرة.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 14 - 10 - 2019:





خبر سار لـ جوهرة برشلونة





فتحت مشكلة إصابة مع كارليس بيريز الباب أمام أنسو فاتي ليتم استدعاؤه من قبل فريق أسبانيا تحت 21 عامًا ويسعده أن يكون جزءًا من المجموعة.





تحدث اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا عن اللحظة التي علم فيها بإدراجه في خطط لويس دي لا فوينتي.





وقال فاتي للفريق الإسباني لكرة القدم: "كنت في السيارة في طريقي لتناول الطعام مع بعض الأصدقاء واتصل والدي هاتفيا ليخبرني أنني قد استدعيت".





وتابع: "سألته متى اضطررت للمغادرة وقال لي إنه كان ذلك المساء، ولذلك عدت إلى المنزل ، وتغيرت ثم ذهبت إلى مدريد." لقد فوجئت قليلاً لأنني لم أتوقع ذلك.





وأضاف: "أشكر اتحاد كرة القدم الأسباني لأنه بذل الكثير من الجهد حتى أكون هنا، وإنها مسألة فخر وشرف أن أكون هنا وسأقدم كل ما بوسعي لإسعاد الناس".





وذهب المهاجم الشاب لمناقشة الترحيب الحار الذي تلقاه من زملائه الدوليين الجدد.





وأوضح: "لقد عرفت بالفعل القليل منهم أو منهم منذ فترة وجودي في برشلونة مثل إريك جارسيا ومارك كوكوريلا وخوان ميراندا".





واختتم: "لقد تعاملت بشكل جيد مع المدرب الذي أخبرني أن أكون هادئًا، ومريحًا إنها مجموعة جيدة حقًا."





برشلونة يحدد الصفقة الكبرى





يبحث نادي برشلونة الإسباني عن مهاجم لخلافة لويس سواريز مهاجم الفريق الذي وصل إلى عام الـ33 عامًا.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لويس سواريز يرغب في مغادرة برشلونة أملًا في العودة إلى ليفربول للاعتزال هناك.





وأضافت أن برشلونة يدرس قائمة بها 4 لاعبين لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وهاري كين لاعب مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





برشلونة مهتم بضم مهاجم هولندا





أبدى نادي برشلونة الإسباني رغبته في التعاقد مع الهولندي مالين مهاجم نادي بي أس أيندهوفن الهولندي حسبما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.





وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن نادي برشلونة مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الشاب صاحب الـ٢٠ عامًا، وقام بسؤال ناديه عنه.





وأضافت الصحيفة بأن البارسا تابع مالين في عدة مباريات، وهو لاعب مثير للاهتمام.





ويسعى برشلونة لتعزيز حط هجومه في الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل رغبته في المنافسة على البطولات التي يشارك فيها.





أزمة جديدة تؤرق فالفيردي في برشلونة





يستعد فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق نادي إيبار يوم السبت المقبل على ملعب إستاد إبوروا لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم والتي يسعى برشلونة للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي .





وكانت صحيفة " موندو ديبورتيفو " قد أكدت في تقرير صحفي نشرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا حائر بشأن الإسم الثالث الذي سيلعب في خط الهجوم المباراة القادمة بجانب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز .





وأكملت الصحيفة في تقريرها أن غياب الفرنسي عثمان ديمبلي للإيقاف مباراتين وإصابة كارليس بيريز وإستبعاده من قائمة اللاروخا تحت 21 عاماً وضعا فالفيردي في أزمة طاحنة بسبب الأسم الثالث وبات أمامه خيارين فقط وهما الفرنسي أنطوان جريزمان والاسباني اليافع أنسو فاتي .





وأشارت إلى أن المستر يأمل أن يكون الثنائي في كامل جاهزيتهم خاصةً وأن جريزمان من المنتظر أن يشارك مع المنتخب الفرنسي ضد تركيا في تصفيات بطولة يورو 2020 فيما سيلعب فاتي ضد الجبل الأسود مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة وهو الذي غاب عن مباراتي خيتافي وإنتر ميلان للإصابة .





فهل ينجح فالفيردي في حسم تلك المشكلة أم سيلجأ لتغيير خطة اللعب ؟





برشلونة عن أحكام قادة الانفصال الكتالونيين: السجن ليس هو الحل





حكمت المحكمة العليا في إسبانيا على تسعة من القادة السياسيين الكاتالونيين بالسجن ، مع أحكام تتراوح بين 9 و 13 سنة.





لقد أدينوا بارتكاب جرائم الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة بسبب أدوارهم في استفتاء الاستقلال الذي تم تنظيمه وعقده دون موافقة الحكومة الفيدرالية في 1 أكتوبر 2017 ، وانتقد نادي برشلونة هذه الأحكام.





يعتبر نادي برشلونة ، واحدة من الكيانات الرائدة في كتالونيا ووفقًا لسجلها التاريخي للدفاع عن حرية التعبير والحق في اتخاذ قرار اليوم ، بعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا فيما يتعلق بالعملية المفتوحة ضد يقول القادة المدنيون والسياسيون الكاتالانيون "بدأ البيان.





وجاءت بنفس الطريقة التي لم يساعد بها الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع ، فإن الحكم بالسجن لم يصدر اليوم ، لأن السجن ليس هو الحل، ويجب أن يأتي حل النزاع في كاتالونيا حصرياً من الحوار السياسي.





يطلب النادي من جميع القادة السياسيين قيادة عملية الحوار ، أكثر من أي وقت مضى ، والتفاوض لحل هذا الصراع ، والتي يجب أن تسمح أيضًا بالإفراج عن القادة المدنيين والسياسيين المدانين ، ويعرب نادي برشلونة أيضًا عن دعمه وتضامنه مع أسر المحرومين من حريتهم.





سواريز يحقق ثاني أفضل بداية له في مسيرته





دائماً ما يثبت الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أنه من طينة اللاعبين الكبار والمميزين في العالم ويعتبر أحد أفضل المهاجمين الذين مروا على تاريخ الكرة الأوروبية بعد أرقامه المميزة التي يحققها في البطولات التي يشارك بها رفقة البلوجرانا .





وفي تقرير صحفي أعدته صحيفة " سبورت " الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أكدت أن سواريز شارك في ثمانية مباريات هذا الموسم من أصل عشرة لعبها فريقه في مختلف البطولات وتمكن من تسجيل ستة أهداف وهي ثاني أفضل إنطلاقه له في بداية الموسم مع كتيبة إرنستو فالفيردي .





ولفتت الصحيفة إلى أن البيستوليرو خلال ستة مواسم ماضية لعب خلالها في برشلونة بدأ موسم 2016 – 2017 بصورة أفضل من الموسم الجاري بعد أن سجل ثمانية مباريات في أول ثمانية لقاءات لعبها ليأتي الموسم الجاري ويصبح ثاني أفضل إنطلاقة في مسيرة اللاعب مع الفريق .





ويعتبر سواريز هو أفضل هداف للبلوجرانا هذا الموسم بعد أن زار شباك المنافسين بستة أهداف كما أنه اللاعب الوحيد في الفريق الذي سجل ثنائية في مباراتين الأولى ضد فالنسيا في بطولة الدوري الاسباني الممتاز والثنائية الأخرى في مرمى إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا .





ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام حققها اللاعب في غياب البولجا ليونيل ميسي قائد الفريق ما يكسبها قيمة أكبر كونه كان يحارب على جبهتين التسجيل والصناعة لزملاءه في الفريق وهو ما تعتبره جماهير برشلونة فأل حسن فيما يخص المنافسة على الالقاب المقبلة .





وكان سواريز قد سجل في 255 مباراة رسمية مع برشلونة حتى الآن 183 هدفاً بنسبة تصل إلى 0.71 هدف في المباراة الواحدة وهو رقم مميز للغاية للاعب ينتهي عقده مع الفريق في شهر يونيو من عام 2021 وترغب الإدارة بعد تألقه في تحسين عقده وزياده راتبه .





عاجل.. برشلونة يتحرك لتحصين نجمه من غدر الريال





أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين عن وجود رغبة لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بزيادة قيمة الشرط الجزائي لموهبة الفريق من أجل حمايته من الأطماع التي توجد لدى كبار الأندية الاوروبية للحصول على خدماته .





وحسبما أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " المقربة من القلعة الكتالونية فإن البارسا ينوي التحرك من أجل زيادة قيمة الشرط الجزائي للنجم الشاب أنسو فاتي البالغ من العمر ستة عشر عاماً والذي لفت إليه الأنظار بشدة خلال الفترة القليلة الماضية أثناء مشاركته مع الفريق محلياً وقارياً .





ويمتلك اللاعب في عقده شرط جزائي بقيمه 100 مليون يورو لكن بعض الأندية الأوروبية ترى أن هذا المبلغ يمكن دفعه في لاعب يمتلك المقومات التي يحظى بها اللاعب من حيث السرعة والمهارة وبالفعل رحبت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بكسر قيمة الشرط الجزائي وضمه في الشتاء .





وأكملت الصحيفة في تقريرها أن اللاعب الذي تألق مع البلوجرانا بداية من الموسم الجاري اجبر جميع متابعي الكرة في العالم على الثناء بقدراته الفنية العالية بسبب القدرات الكبيرة التي يتوفر عليها على الرغم من أنه لم يبلغ السابعة عشر من عمره لكنه دائماً ما يظهر واثق من نفسه وبخطى ثابته .





ومن المنتظر أن يتم تطبيق خطة من جانب إدارة الفريق الاسباني لحماية اللاعب وهي وضعه كلاعب فئة أولى فيما يخص الرواتب السنوية بالإضافة إلى أن الإدارة سوف تقوم بزيادة قيمة الشرط الجزائي ليصل من 100 مليون إلى 200 مليون يورو لمن يرغب في الحصول على خدماته .





واختتمت الصحيفة تقريرها بإن فاتي سبق وأن وقع يوم السابع عشر من شهر يوليو الماضي على عقد جديد لمدة ثلاثة سنوات سينتهي بنهاية صيف العام 2022 مع خيار التمديد لموسميين إضافيين يرتدي فيهما قميص برشلونة ويشارك مع كتيبة الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي .





برشلونة يخطف مهاجم الأرجنتين بثغرة في عقده





يخطط نادي برشلونة الإسباني لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية دون التفاوض مع ناديه الأصلي.





كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن أن لاوتارو مارتينيز نال باهتمام برشلونة منذ مشاركته رفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا ثم التألق مع إنتر ميلان.





وأوضحت أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو البالغ 111 مليون يورو لم يعد يضمن لإنتر ميلان الحفاظ عليه في ظل ارتفاع قيمته التسويقية بشكل رهيب.





وأشارت إلى أن عمر لاوتارو 22 عاماً فقط لذلك لا يمانع برشلونة خطفه عن طريق الشرط الجزائي إذا ارتفعت قيمته التسويقية مع تألقه في الفترة المقبلة.





نجم برشلونة مهدد بالغياب أمام إيبار





تبدو فرص كارليس بيريز لاعب فريق برشلونة صعبة في اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام إيبار والمقرر لها السبت المقبل.





ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إيبار يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".





وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن الجناح الشاب يعاني من إصابة عضلية ولا يبدو متاحًا لمباراة إيبار المقبلة.





وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بسبب إصابة عضلية ترك مهاجم برشلونة مُعسكر بعثة المنتخب





وأضافت ورغم أن ناذي برشلونة لم يقدم أي بيان طبي إلا أن الطاقم الفني لا ينصح بإمكانية لعب بيريز ولكن الأطباء هُم من لديهم الكلمة الأخيرة.





برشلونة يحسم صفقاته في الميركاتو الشتوي





حسم مسؤولو فريق برشلونة الإسباني الصفقات التي يحتاج الفريق التعاقد معاها خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وذلك بعد اجتماع مع الطاقم الفني بقيادة إرنستو فالفيردي مدرب البارسا.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن النادي قرر التعاقد مع ظهير أيمن في الشتاء من أجل تدعيم تلك الجبهة بعدما ظهرت بشكل سيئ هذا الموسم بتواجد سيميدو وسيرجي روبرتو.





وأن فالفيردي غير مقتنع بالستغالي الشاب موسى واجي الذي لعب بعض المباريات مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة تحت قيادته مع الفريق.





وقرر مدرب برشلونة عدم تعزيز الخط الهجومي والاعتماد على الشابين فاتي وبيريز مع وجود الرباعي ميسي وسواريز بالإضافة إلى ديمبيلي وجريزمان.





بينما يثق مسئولو برشلونة في خط الدفاع بعدما أعطى الثنائي آراخو وتوديبو الثقة لفالفيردي في المباريات التي تم مشاركتهم بها.



