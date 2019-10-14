ماذا قدم المحترفين تحت القيادة الأولى لحسام البدري بالمنتخب؟

نجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، في تحقيق الفوز على منتخب بتسوانا، بهدف دون رد وديا.









وتعد هذه المباراة هي الأولى للجهاز الفني، بعدما تم تعينه خلفا للمقال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، والذي خرج بالفريق من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت بالقاهرة مؤخرا.









وشارك في المباراة عدد من الأسماء المحترفة بالدوريات الخارجية، حيث ظهروا بمستوى متفاوت خلال اللقاء.









ويرصد "الفجر الرياضي" ماذا قدم المحترفين من خلال التقرير الآتي:-





1- "أحمد حجازي"

واصل أحمد حجازي مدافع الفريق الأول بنادي ويست بروميتش الإنجليزي، تألقه رفقة الفراعنة بالرغم من عودته من إصابة مؤخرا.





وظهر حجازي بمستزى مميز للغاية خلال اللقاء الودي، بعدما نجح في إخراج أكثر من كورة خطيرة على مرماه والحفاظ على نتيجة الفوز.





2- "النني"

مازال محمد النني لاعب بشكتاش التركي، لغزا واضحا داخل صفوف المنتخب الوطني، بعدما استمر في أدائه السلبي، وظهر بمستوى متواضع خلال المباراة.





ويواجه النني، عقوبة الإيقاف حاليا مع ناديه التركي، بعدما تم طرده في أول ظهور له مع فريقه الجديد.





3-" كوكا"

لم يفلح أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، في إستغلال فرصة جديدة لقيادة هجوم الفراعنة، بعدما أهدر العديد من الفرص السابقة.





وواصل كوكا، أداءه السلبي بصفوف المنتخب الوطني، بعدما شارك في المباراة وأضاع العديد من الفرص أمام المرمى، يعد أبرزها في الدقيقة 60 عندما أهدر فرصة هدف محقق أمام المرمى نتيجة متابعة لتسديدة من أحمد فتحي.





4- "تريزيجه"

نجح محمود حسن تريزيجه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، في خطف الأنظار كعادته بعدما ظهر بمستوى مميز خلال اللقاء الودي.



