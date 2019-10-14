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رسميا.. انتهاء أزمة الأهلي مع شركة مسك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:39 م
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رسميا.. انتهاء أزمة الأهلي مع شركة مسك
الاهلي
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علي نبوي
 
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كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن انتهاء أزمة النادي الأحمر مع شركة مسك السعودية، والتي حدثت في عهد محمود طاهر.

انتهاء أزمة الأهلي مع شركة مسك

وقال عبد الرازق في تصريحات له :"قمنا بإبطال الحكم الذي صدر ضد النادي الأهلي بتغريمه مبلغ ١٣٥ مليون جنيه لصالح شركة مسك، عقب فسخ التعاقد".

وأضاف المستشار القانوني للأهلي عقب إبطال الحكم قامت شركة مسك بعمل نقض برقم ١٣١٥٥ لسنة ٨٨ق بتاريخ ١٠ أكتوبر لكن المحكمة رفضت النقض، لينتهي مسلسل الأزمة، ولن يتم تغريم الأهلي أي مبلغ مالي لصالح شركة صلة".

وكان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري قد أصدر حكمًا في ٢٠١٤ ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلي للرياضة البدنية بإلزام المتحكم ضدهما بالتضامن فيما بينهما ودفع مبلغ ١٣٥ مليون جنيه.

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