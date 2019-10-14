شاهد.. أحلام ورجاء الجداوي ضمن احتفالات موسم الرياض
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:42 م
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نادين أحمد نجدي
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نشرت الفنانة رجاء الجداوي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام"، وكانت بصحبة الفنانة أحلام وهم في الرياض لتكريمهم من هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية .
وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان"، وحضر من نجوم مصر عمرو دياب ودينا الشربيني، ومحمد رمضان، وشيكو، هشام ماجد، وأكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي، والشاعر بهاء الدين محمد، ويسرا، ومدحت العدل، وهاني شاكر، ورجاء الجداوي، والشاعر أمير طعيمة، والشاعر تامر حسين، والملحن عمرو مصطفى، والمنتج جمال العدل، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والفنانة إسعاد يونس والمطربة اللبنانية نوال الزغبي، والفنانة السعودية أسيل عمران، وشقيقتها الإعلامية لوجين عمران، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي، واللبناني عاصي الحلاني.
موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر تحت إشراف تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ويأتي التكريم في حفل Joy Awards ضمن منتدى الترفيه المقام لمدة يومين هما 13 و14 أكتوبر.
وسيضمن مجموعة ضخمة من العروض الفنية والترفيهية سيشارك فيها حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، وهو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11.
وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. تصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.
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