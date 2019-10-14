خبير علاقات دولية: أرودغان سيعيد داعش مرة أخرى لتهديد أمن المنطقة

قال الدكتور هشام البقلي، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حريص على مهاجمة مصر باستمرار؛ لأنه يعلم مدى الثقل السياسي والدبلوماسي للقاهرة سواء على المستوى الإقليمي، أو الدولي، ودورها في إفشال عودة الإمبراطورية العثمانية مرة أخرى.





وتابع خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الرئيس التركي يعي جدًا أن سقوط مصر، يعني سقوط كافة الدول العربية، ولذلك سيستمر الرئيس التركي بمهاجمة مصر، لأنها هي من قضت على عودة الإمبرطورية العثمانية في ثورة 30 يونيو.





وأضاف أن "أردوغان" لديه هدف توسعي للسيطرة على موارد الدولة السورية، من خلال احتلال شمال سوريا، مشيرًا إلى أن أرودغان يعمل على إعادة داعش مرة أخرى للسيطرة على سوريا، ومن ثم تهديد أمن المنطقة بالكامل.





ولفت إلى أن الطاولة بدأت تنقلب من جديد على الرئيس التركي، بعد قيامه بعملية عسكرية في شمال سوريا، لأن هذا الأمر أدى لتوحيد كافة القوى الدولية والإقليمية، وتوحد الأكراد مع الجيش السوري ضد الاعتداء التركي على شمال سوريا.



