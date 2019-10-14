وزير الإعلام يزور جناح وكالة الأنباء السعودية و"تاس" الروسية

قام وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة مساء اليوم بجولة داخل الجناح المشترك بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الروسية "تاس" المقام ضمن فعاليات " ثقافات من روسيا" في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.





واطلع الشبانة على ماتضمنه الجناح، عكست من خلالها أواصر العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما شمل الجناح عرض فيلم وثائقي للعلاقات بين البلدين.





الجدير بالذكر أن معرض " ثقافات من روسيا" يأتي على هامش زيارة الرئيس الروسي الرسمية حالياً للمملكة.