إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بطريق "قنا – سفاجا"



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد وقوع حادث تصادم لأتوبيس سياحي بطريق قنا - سفاجا بالقرب من مصنع أسمنت النهضة، أسفر عن إصابة ٥ أشخاص عبارة عن ٣ مصريين و٢ ألمان.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وفي سياق منفصل، أصيب صباح اليوم، 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص، بطريق رأس غارب - الغردقة تحديدًا بالكيلو 40، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.



كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب.



ووجهت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر أقرب سيارات إسعاف نحو الحادث على الفور، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصا، وجارى نقلهم لمستشفيات القريبة.



أصيب 5 أشخاص منذ قليل، في تصادم أتوبيس سياحي، بطريق قنا – سفاجا، بالقرب من مصنع أسمنت النهضة.