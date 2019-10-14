إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بطريق "قنا – سفاجا"
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:46 م
Advertisements
بسام عبدالحميد
Advertisements
Advertisements
أصيب 5 أشخاص منذ قليل، في تصادم أتوبيس سياحي، بطريق قنا – سفاجا، بالقرب من مصنع أسمنت النهضة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد وقوع حادث تصادم لأتوبيس سياحي بطريق قنا - سفاجا بالقرب من مصنع أسمنت النهضة، أسفر عن إصابة ٥ أشخاص عبارة عن ٣ مصريين و٢ ألمان.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
وفي سياق منفصل، أصيب صباح اليوم، 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص، بطريق رأس غارب - الغردقة تحديدًا بالكيلو 40، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب.
ووجهت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر أقرب سيارات إسعاف نحو الحادث على الفور، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصا، وجارى نقلهم لمستشفيات القريبة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد وقوع حادث تصادم لأتوبيس سياحي بطريق قنا - سفاجا بالقرب من مصنع أسمنت النهضة، أسفر عن إصابة ٥ أشخاص عبارة عن ٣ مصريين و٢ ألمان.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
وفي سياق منفصل، أصيب صباح اليوم، 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص، بطريق رأس غارب - الغردقة تحديدًا بالكيلو 40، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب.
ووجهت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر أقرب سيارات إسعاف نحو الحادث على الفور، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصا، وجارى نقلهم لمستشفيات القريبة.
Advertisements
- إصابة 9 بينهم 6 سياح هولنديين في حادث مروع بالغردقة
- إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بينهم 3 أطفال بطريق غارب الغردقة
- إصابة 7 إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق "الغردقة - رأس غارب"
- إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا - قنا"
- إصابة 23 إثر حادثتين منفصلتين بطريق البحر الأحمر
- إصابة 4 أشخاص بينهم إثنين صينيين بطريق الغردقة - رأس غارب
- إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالغردقة
- إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة رأس غارب
- إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة
- عاجل| إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب