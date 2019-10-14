"أبو بكر" عن قيادة محمد رمضان طائرة: تهريج.. القانون لا يعرف سوسن
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:45 م
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هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على صورة المنتشرة للفنان محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود طائرة، قائلا: "كده إحنا بنهزر.. ده تهريج، ده الأمن القومي المصري".
وتساءل "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، هل يغفر تاريخ الدكتور مجدي يعقوب له تطبيق عقوبة ما عليه حال قيامه بفعل "مجرم"، معقبا: "القانون لا يعرف سوسن، والحق أحق أن يتبع"، مضيفا أن وقت الجريمة يجب أن يطبق القانون.
وقد تدخلت سلطة الطيران المدني على الفور بعد أن نشر الفنان محمد رمضان صورا له وهو يقود طائرة بدلا من الطيار ومساعده على صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، حيث تم إيقاف الطيار التابع لإحدى شركات الطيران الخاصة هو ومساعده عن العمل للتحقيق معهما في هذه الواقعة.
والجديد بالذكر أن دخول شخص غريب الى مقصورة القيادة والجلوس مكان الطيار أو مساعده يعد مخالفة صريحة لقوانين الطيران الدولية الموضوعه من قبل منظمة الطيران الدولي الإيكاو وسلطة الطيران المدني المصرية.
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